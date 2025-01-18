Суд арестовал имущество иноагента Моргенштерна

Суд арестовал недвижимость рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иностранным агентом) по делу о нарушении закона об иноагентах, сообщила прокуратура Москвы. По решению суда музыканту запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Подмосковья, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Моргенштерн (признан Минюстом иностранным агентом) на церемонии вручения национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» (2021 год)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рэпер Моргенштерн (признан Минюстом иностранным агентом) на церемонии вручения национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» (2021 год)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Моргенштерна внесли в список иноагентов в мае 2022 года. Суд штрафовал рэпера за отсутствие маркировки четыре раза. В сентябре 2024-го было возбуждено уголовное дело из-за того, что артист публиковал материалы в Telegram и YouTube без маркировки. Ему грозит штраф от 300 тыс. руб. либо до двух лет лишения свободы.

В январе стало известно, что музыканту изменили статус по делу об уклонении от обязательств иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и он привлекается в качестве обвиняемого. Свою вину он не признает. В России рэпер не живет с 2021 года.