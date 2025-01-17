СКР обвинил Моргенштерна в нарушении закона об иноагентах

Рэперу Алишеру Моргенштерну изменили статус по делу об уклонении от обязательств иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), теперь артист привлекается по нему в качестве обвиняемого, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с агентством заявил, что его подзащитный вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела в отношении рэпера управление СКР по Москве сообщило 8 сентября. Поводом для возбуждения дела стал тот факт, что артист в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram и YouTube без маркировки. Минимальная санкция по этой статье — 300 тыс. руб., максимальная — два года лишения свободы.

«Как следует из телеграм-канала нашего доверителя, Алишер ставит соответствующую плашку (иностранного агента.— ''Ъ''), поэтому мы будем доказывать его невиновность»,— сказал господин Жорин. Он добавил, что считает незаконным внесение господина Моргенштерна в реестр иностранных агентов, так как ст. 2.1. ФЗ-272 утратила силу 1 декабря 2022 года (в ней перечислялись основания для признания иноагентом до вступления в силу отдельного закона об иноагентах, на эту статью Минюст ссылался при включении рэпера в реестр).

Минюст объявил Алишера Моргенштерна иноагентом в мае 2022 года. Суд штрафовал рэпера за отсутствие маркировки четыре раза. В СКР заявляли о вероятности объявления рэпера в розыск. Господин Жорин пояснял, что рэпера не выдадут России, поскольку для этого он должен обвиняться в таких деяниях, которые по законам обеих стран являются наказуемыми. В России артист не живет с 2021 года. 17 января 2024-го рэпер сообщил, что проходит лечение в рехабе, на территории какой страны — неизвестно.

Полина Мотызлевская