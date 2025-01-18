В Азербайджане выявлен случай заражения оспой обезьян

Минздрав Азербайджана сообщил о выявлении случая заражения оспой обезьян в республике. По данным ведомства, заболевание диагностировано у 22-летнего местного жителя. Он вернулся из туристической поездки в одну из зарубежных стран, где пробыл с 2 по 11 января. О какой стране идет речь, не уточняется.

Через несколько дней после возвращения мужчина обратился в одну из клиник в Баку. У него выявили повышение температуры тела, высыпания в области половых органов, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли. Выяснилось, что во время поездки в другую страну он контактировал с человеком с сыпью.

Результат ПЦР-теста на вирус оспы обезьян оказался положительным, больной госпитализирован. У контактировавших с ним членов семьи симптомов не было, поэтому им назначили профилактическое лечение и обеспечили медикаментами, добавили в ведомстве.

В августе 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Случаи заражения зафиксировали в том числе в США, Франции, Великобритании, Швеции. В октябре ВОЗ одобрила применение первого теста для выявления оспы обезьян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что в России распространения заболевания не произойдет благодаря традиционным ценностям.

О том, что известно об оспе обезьян, читайте в публикации «Ъ».