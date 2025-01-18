Гребень антициклона сохранит в Петербурге теплую и ветреную погоду 18 января

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что 18 января в Петербурге благодаря антициклону сохранится теплая и сухая погода. Воздух прогреется до 2-4 градусов.

Порывистый ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью до 19 м/с, что способствует формированию нагонных явлений и подъему уровня воды в Неве. Атмосферное давление подрастет и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге сегодня до трех часов дня действует «желтый уровень» опасности. Водителей просят соблюдать предельную внимательность на дорогах.

Андрей Маркелов