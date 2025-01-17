В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Петербурге в связи с усилением западного и северо-западного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Он будет действовать в городе с пяти утра до трех часов дня 18 января. По данным Росгидрометцентра, местами порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что антициклон принес в Петербург 17 января теплую и солнечную погоду.

Дарья Астанина