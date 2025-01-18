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Коммерсантъ FM
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Лукашенко помиловал более 20 осужденных по экстремистским статьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, осужденных по статьям об экстремизме. Они написали прошения о помиловании, «признали свою вину и раскаялись», сообщает его пресс-служба.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фестивале искусств «Славянский базар» (июль 2024 года)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фестивале искусств «Славянский базар» (июль 2024 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фестивале искусств «Славянский базар» (июль 2024 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Имена помилованных не приводятся. От отбывания наказания освобождены три женщины и 20 мужчин. Среди помилованных 13 человек старше 50 лет, у 14 есть хронические заболевания, у 12 есть дети. Данное решение «принято исходя из принципов гуманизма», добавили в пресс-службе господина Лукашенко.

20 ноября 2024 года президентом Белоруссии помилованы 32 гражданина страны, осужденных за преступления экстремистского характера. В списке помилованных было восемь женщин и 24 мужчины. В общей сложности с августа прошлого года Александр Лукашенко подписал пять указов о помиловании 159 осужденных.

О ситуации в Белоруссии — в материале «Ъ» «Если не объединимся, будет беда».

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