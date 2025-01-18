Минобороны сообщило о 46 сбитых беспилотниках

Минобороны России сообщило, что в ночь на 18 января силы ПВО уничтожили 46 беспилотников. Из них 18 были сбиты над Брянской областью, 11 — над Курской, семь — над Калужской, пять — над Тульской, три — над Белгородской, два — над Воронежской.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что над регионом также сбито пять беспилотников. В сводке Минобороны об этом не сказано.

В Тульской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. В настоящий момент открытое горение ликвидировали. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о пожаре на территории промышленного предприятия. Он также писал о возгорании в нежилом здании в результате падения одного из БПЛА.