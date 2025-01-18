Над Смоленской областью сбили пять беспилотников

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в небе над регионом сбили пять беспилотников. Ранее он сообщал об опасности атаки БПЛА.

«Сегодня средствами РЭБ Министерства обороны России пресечена атака 5 украинских БПЛА на территории Починковского района. По предварительной информации в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет»,— написал Василий Анохин в Telegram-канале.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской, Тульской, Калужской, Курской и Белгородской областях. Два беспилотника также сбили над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.