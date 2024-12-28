Минфин США ожидает достижения потолка госдолга до 23 января

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила Конгрессу, что 2 января не придется принимать чрезвычайных мер для предотвращения дефолта по облигациям. Ожидается, что потолок госдолга будет достигнут с 14 по 23 января. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Госпожа Йеллен сообщила, что 2 января ожидается снижение госдолга примерно на $54 млрд «в связи с запланированным погашением нерыночных ценных бумаг». «Министерство финансов в настоящее время ожидает, что новый лимит будет достигнут с 14 по 23 января, в это время Минфину придется начинать принимать чрезвычайные меры»,— говорится в заявлении госпожи Йеллен (цитата по Reuters). Она призвала Конгресс принять меры.

Федеральный долг США составляет около $36 трлн. В следующем году ожидается, что расходы на обслуживание долга превысят расходы на национальную безопасность, пишет Associated Press.

Избранный президент США Дональд Трамп при утверждении закона о временном финансировании правительства требовал включить в документ повышение госдолга. Однако демократам и республиканцам не удалось согласовать законопроект с такой нормой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карьеру Майка Джонсона может прервать патрон».