Дональд Трамп призвал суд отложить запрет TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен попытаться политически урегулировать претензии к китайской соцсети TikTok. Он призвал Верховный суд приостановить действие закона, из-за которого соцсеть может быть запрещена в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheney Orr, Reuters Фото: Cheney Orr, Reuters

«Он (господин Трамп.— "Ъ") с уважением призывает к тому, чтобы суд рассмотрел вопрос о приостановке сроков действия закона об отчуждении 19 января 2025 года в то время, когда он рассматривает дело по существу, что даст новой администрации возможность добиться политического урегулирования вопросов по этому разбирательству»,— говорится в заявлении адвоката избранного президента Джона Сауэра (цитата по Reuters). По его словам, господин Трамп не занимает ничью позицию в споре с соцсетью.

TikTok принадлежит китайской ByteDance. В апреле президент Джо Байден подписал закон, из-за которого соцсеть может быть заблокирована 19 января — за день до инаугурации Дональда Трампа.

Господин Трамп говорил, что «тепло относится» к соцсети. По его словам, голоса молодых пользователей TikTok поспособствовали его победе на выборах. В 2020 году господин Трамп, будучи президентом, сам инициировал санкции в отношении TikTok.