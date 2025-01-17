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В трех районах Екатеринбурга появятся новые остановки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении новых названий нескольким остановкам общественного транспорта. Новые остановки появятся в Чкаловском, Октябрьском и Кировском районах города, сообщили в городской администрации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На участке улицы Любви от улицы Счастливой до бульвара Золотистого появится остановка «Улица Веры». Эта остановка будет расположена рядом со строящимся участком улицы Веры в Чкаловском районе. В Октябрьском районе на улице Центральной, рядом с травматологической больницей №36, откроется остановка «Больница №36», а в Кировском районе остановку «Переулок Парковый» переименуют в «Школа искусств №2». Новое название будет присвоено на улице Советской, рядом с переулком Парковым.

Напомним, власти Екатеринбурга планируют разместить около 160 новых остановочных комплексов для общественного транспорта в 2025 году. В прошлом году на самых оживленных улицах города поставили 55 комплексов — они оснащены информационным табло, видеокамерами.

Ирина Пичурина

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