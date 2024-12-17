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В Екатеринбурге установят 160 новых остановок в 2025 году

Власти Екатеринбурга планируют разместить около 160 новых остановочных комплексов для общественного транспорта в 2025 году, сообщил мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии. Он отметил, что в городе в 2024 году обустроили 55 современных остановочных комплексов, однако подчеркнул, что «объем работ необходимо увеличивать».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Остановочные комплексы в 1,5 раза больше старых, они оснащены информационным табло, видеокамерами. Такие комплексы пока мы устанавливаем на самых оживленных улицах города, но в перспективе они появятся и на менее загруженных участках»,— заверил господин Орлов.

Мэр добавил, что власти города не планируют устанавливать теплые остановки. «Теплая остановка гораздо дороже, тут надо выбирать: либо современный остановочный комплекс в большем объеме, либо их мало, но такого формата. Будем рассчитывать, что общественный транспорт будет ходить строго по расписанию и жителям не придется долго ждать автобуса»,— сказал он.

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