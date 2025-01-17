Суд взыскал с екатеринбуржца свыше 34 млн рублей, полученных в качестве премии

В Екатеринбурге 21-летний местный житель выплатил более 34,2 млн руб. в пользу государства за незаконное получение средств в качестве премии, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Кировского района города после проверки по данным Росфинмониторинга выяснила, что ООО «Руслан» перечислило екатеринбуржцу большую сумму под видом премии, однако на допросе получатель признался, что никогда не работал в этой организации и согласился обналичить средства за 10 тыс. руб.

Прокуратура обратилась в Кировский районный суд с иском о признании отсутствия трудовых отношений и взыскании незаконно полученных средств. Суд удовлетворил требования прокуратуры, но решение пока не вступило в силу.

Ранее Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников окружного Росреестра, обвиняемых в получении взяток на общую сумму 25 млн руб.

Ирина Пичурина