На Ямале начали судить экс-руководителей Росреестра за взятки на 25 млн рублей

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников окружного Росреестра, обвиняемых в получении взяток на общую сумму 25 млн руб. По данным источника «Ъ-Урал», обвиняемыми по делу являются бывший и.о. руководителя Росреестра в ЯНАО Андрей Кожин, бывший и.о. главы окружного департамента имущественных отношений Андрей Кудрявцев, экс-начальник отдела управления Росреестра Максим Григорьев и экс-директор окружного филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Максим Сартасов.

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По версии следствия, ОПГ из должностных лиц действовала на территории ЯНАО, Курганской, Челябинской и Тюменской областей. В период с 2016 по 2019 год они получили около двух десятков взяток на общую сумму более 25 млн руб. за незаконные регистрационные действия и заведомо низкую оценку недвижимости на территории Ямала, что привело к нарушению охраняемых законом интересов общества и страны.

В зависимости от степени участия в преступлениях членам ОПГ предъявлено обвинение по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном организованной группой лиц, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег).

В апреле 2023 года Максим Сартасов был осужден по другому уголовному делу. Салехардский городской суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По данным следствия, с 2013 по 2019 Максим Сартасов назначал сотрудникам кадастровой палаты премии в завышенном размере. Часть полученных денежных средств подчиненные передавали начальнику. Общий причиненный ущерб составил около 12 млн руб.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела о коррупции, под следствие попало еще ряд лиц. В частности, в 2020 году был задержан глава Госстройнадзора Павел Кузнецов за передачу взятки 5 млн руб. Кудрявцеву и Сартасову. В отношении руководителя ООО «Ямалстройгрупп» было возбуждено дело за передачу взятки в размере 13 млн руб.

Мария Шараева