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Коммерсантъ FM
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Минэнерго: российский газопровод в Иран будет проходить через Азербайджан

Маршрут прокладки газопровода из России в Иран будет проходить через территорию Азербайджана, сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Стороны находятся на финальной стадии переговоров и обсуждают согласование цены.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Создана рабочая группа с обеих сторон, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию»,— сказал министр журналистам(цитата по «РИА Новости»).

На данный момент поставки рассчитаны на небольшие объемы для возможности отработать технологию поставок. «Газпром» будет поставлять в Исламскую Республику около 2 млрд куб. м в год. В дальнейшем поставки могут вырасти.

В июне 2024 года «Газпром» и иранская National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум о поставках газа, его детали не раскрывались. Иран сообщил, что планирует получать до 300 млн куб. м трубопроводного газа из РФ в сутки. Годовые объемы поставок могут составить до 109,5 млрд куб. м в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран станет сильногазированным»

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