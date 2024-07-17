Иран станет сильногазированным

Иран раскрыл предварительные детали соглашения с «Газпромом» (MOEX: GAZP) о поставках газа, подписанного в июне. По словам министра нефти Ирана Джавада Оуджи, предполагается подписание 30-летнего контракта объемом до 300 млн кубометров в сутки, или около 110 млрд кубометров в год. Это примерно 45% от сегодняшнего потребления газа страной, почти покрывающей потребности собственной добычей, а в реэкспорте стесненной санкциями. Предполагается строительство трубы по дну Каспийского моря, что потребует согласования с Туркменией, Азербайджаном и Казахстаном. Аналитики сомневаются в реализуемости таких планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Иран планирует получать до 300 млн кубометров трубопроводного газа из РФ в сутки по новому соглашению с «Газпромом», сообщили 17 июля иранские агентства Shana и IRNA со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи. Годовые объемы поставок, таким образом, могут составить до 109,5 млрд кубометров в год. Это сопоставимо только с перспективными контрактами с Китаем, куда совокупно «Газпром» намерен поставлять по трубе свыше 100 млрд кубометров.

В июне «Газпром» и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) подписали стратегический меморандум о поставках газа, его детали не раскрывались. В «Газпроме» слова Джавада Оуджи комментировать отказались.

На заседании правительства, фрагмент которого опубликовал телеканал SNN26, господин Оуджи сообщил, что газ по новому контракту будет поступать по Каспийскому морю.

«Сейчас в Иране мы добываем 840–850 млн кубометров природного раза в сутки,— сказал Джавад Оуджи (цитата по Reuters).— В рамках соглашения 300 млн кубометров будут поставляться из России через Каспийское море».

Он уточнил, что создание необходимой для этого инфраструктуры будет оплачено РФ, уже имеющей опыт в строительстве морских трубопроводов.

Предварительно контракт будет рассчитан на 30 лет, часть российского газа, не использованная Тегераном, может быть поставлена в другие страны. Чиновник уточнил, что годовая стоимость контракта будет обходиться Ирану в $10–12 млрд в год. Таким образом, цена на газ для Ирана составит около $100 за 1 тыс. кубометров. «С учетом пошлины и транзита доходность будет хуже, чем продажи на юге России»,— замечают собеседники “Ъ” на рынке.

Мохаммад Мохбер, и. о. президента Ирана, на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Тегеране 26 июня: «С подписанием этого меморандума Иран станет региональным газовым хабом».

В Каспийском море сейчас нет действующих газопроводов. Их строительство затруднено действием конвенции о правовом статусе Каспия, подписанной в 2018 году. Согласно документу, для строительства трубопроводов по дну Каспия нужно согласие всех государств, через чьи воды пройдет труба. В случае строительства газопровода в Иран РФ, вероятно, потребуется согласие всех прикаспийских государств, что может вызвать сложности с согласованием и увеличение сроков. Ранее существовал проект строительства Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан, который так и не был реализован.

В качестве альтернативы экспорт на север Ирана можно было бы вести через Азербайджан (своп с местным газом) или Туркмению, но пропускная мощность этих маршрутов гораздо ниже названных Тегераном объемов.

Иран занимает третье в мире место по добыче газа, уступая лишь США и РФ. В 2023 году производство газа в стране составило около 251,7 млрд кубометров, потребление — 245,6 млрд кубометров. Большие объемы добычи Тегеран традиционно направляет в пласт для поддержания давления на нефтяных месторождениях, а также сжигает. Из-за нехватки инфраструктуры острый дефицит газа есть только на севере страны, особенно в зимнее время, в то время как крупнейшие месторождения газа расположены на юге. По словам господина Оуджи, в новом соглашении с «Газпромом» предусматривается строительство газопровода с севера на юг республики.

В Иране крайне низкие регулируемые цены на природный газ: население платит за него $10 за 1 тыс. кубометров, промышленность — около $4. «Импорт газа даже по $100–150 за 1 тыс. кубометров очень дорог и создает серьезную проблему для NIGC»,— замечают собеседники “Ъ”.

Виталий Ермаков из ВШЭ считает объемы поставок, названные Джавадом Оуджи, «совершенно фантастическими».

Он указывает, что до практической реализации планов Ирана и РФ пройдут многие годы и объемы вряд ли будут существенными, особенно сначала. Евгения Попова из консалтинговой компании «Имплемент» соглашается, что проект ошеломляюще амбициозен и крайне сложен в реализации. По ее оценкам, для поставки этих объемов необходимо строительство трех-четырех ниток газопровода и расширение существующей газопроводной инфраструктуры во всех странах. «С точки зрения мощностей проект сопоставим сразу с двумя "Северными потоками"»,— говорит она.

Стоимость такого трубопровода может сильно варьироваться в зависимости от маршрута и границ проекта. «Только строительство линейной части с компрессорными станциями может обойтись более чем в $10 млрд»,— оценивает она. Аналитик добавляет, что при строительстве трубы возникнет ряд юридических вопросов. Так, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся в соответствии с международным правом. Что касается перенаправления объемов поставок, то она напоминает, что ранее Иран рассматривал возможность строительства ряда СПГ-проектов, что автоматически снимает привязку к странам-соседям. Но пока у страны реализованных проектов нет: Pars LNG, Persian LNG и Iran LNG были заморожены из-за санкций.

Татьяна Дятел