Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иран станет сильногазированным

«Газпром» может продать ему больше, чем Китаю

Иран раскрыл предварительные детали соглашения с «Газпромом» (MOEX: GAZP) о поставках газа, подписанного в июне. По словам министра нефти Ирана Джавада Оуджи, предполагается подписание 30-летнего контракта объемом до 300 млн кубометров в сутки, или около 110 млрд кубометров в год. Это примерно 45% от сегодняшнего потребления газа страной, почти покрывающей потребности собственной добычей, а в реэкспорте стесненной санкциями. Предполагается строительство трубы по дну Каспийского моря, что потребует согласования с Туркменией, Азербайджаном и Казахстаном. Аналитики сомневаются в реализуемости таких планов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Иран планирует получать до 300 млн кубометров трубопроводного газа из РФ в сутки по новому соглашению с «Газпромом», сообщили 17 июля иранские агентства Shana и IRNA со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи. Годовые объемы поставок, таким образом, могут составить до 109,5 млрд кубометров в год. Это сопоставимо только с перспективными контрактами с Китаем, куда совокупно «Газпром» намерен поставлять по трубе свыше 100 млрд кубометров.

В июне «Газпром» и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) подписали стратегический меморандум о поставках газа, его детали не раскрывались. В «Газпроме» слова Джавада Оуджи комментировать отказались.

На заседании правительства, фрагмент которого опубликовал телеканал SNN26, господин Оуджи сообщил, что газ по новому контракту будет поступать по Каспийскому морю.

«Сейчас в Иране мы добываем 840–850 млн кубометров природного раза в сутки,— сказал Джавад Оуджи (цитата по Reuters).— В рамках соглашения 300 млн кубометров будут поставляться из России через Каспийское море».

Он уточнил, что создание необходимой для этого инфраструктуры будет оплачено РФ, уже имеющей опыт в строительстве морских трубопроводов.

Предварительно контракт будет рассчитан на 30 лет, часть российского газа, не использованная Тегераном, может быть поставлена в другие страны. Чиновник уточнил, что годовая стоимость контракта будет обходиться Ирану в $10–12 млрд в год. Таким образом, цена на газ для Ирана составит около $100 за 1 тыс. кубометров. «С учетом пошлины и транзита доходность будет хуже, чем продажи на юге России»,— замечают собеседники “Ъ” на рынке.

Мохаммад Мохбер, и. о. президента Ирана, на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Тегеране 26 июня:

«С подписанием этого меморандума Иран станет региональным газовым хабом».

В Каспийском море сейчас нет действующих газопроводов. Их строительство затруднено действием конвенции о правовом статусе Каспия, подписанной в 2018 году. Согласно документу, для строительства трубопроводов по дну Каспия нужно согласие всех государств, через чьи воды пройдет труба. В случае строительства газопровода в Иран РФ, вероятно, потребуется согласие всех прикаспийских государств, что может вызвать сложности с согласованием и увеличение сроков. Ранее существовал проект строительства Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан, который так и не был реализован.

В качестве альтернативы экспорт на север Ирана можно было бы вести через Азербайджан (своп с местным газом) или Туркмению, но пропускная мощность этих маршрутов гораздо ниже названных Тегераном объемов.

Иран занимает третье в мире место по добыче газа, уступая лишь США и РФ. В 2023 году производство газа в стране составило около 251,7 млрд кубометров, потребление — 245,6 млрд кубометров. Большие объемы добычи Тегеран традиционно направляет в пласт для поддержания давления на нефтяных месторождениях, а также сжигает. Из-за нехватки инфраструктуры острый дефицит газа есть только на севере страны, особенно в зимнее время, в то время как крупнейшие месторождения газа расположены на юге. По словам господина Оуджи, в новом соглашении с «Газпромом» предусматривается строительство газопровода с севера на юг республики.

В Иране крайне низкие регулируемые цены на природный газ: население платит за него $10 за 1 тыс. кубометров, промышленность — около $4. «Импорт газа даже по $100–150 за 1 тыс. кубометров очень дорог и создает серьезную проблему для NIGC»,— замечают собеседники “Ъ”.

Виталий Ермаков из ВШЭ считает объемы поставок, названные Джавадом Оуджи, «совершенно фантастическими».

Он указывает, что до практической реализации планов Ирана и РФ пройдут многие годы и объемы вряд ли будут существенными, особенно сначала. Евгения Попова из консалтинговой компании «Имплемент» соглашается, что проект ошеломляюще амбициозен и крайне сложен в реализации. По ее оценкам, для поставки этих объемов необходимо строительство трех-четырех ниток газопровода и расширение существующей газопроводной инфраструктуры во всех странах. «С точки зрения мощностей проект сопоставим сразу с двумя "Северными потоками"»,— говорит она.

СПГ-танкеры «Совкомфлота» вместо Европы могут отправиться в Азию

Стоимость такого трубопровода может сильно варьироваться в зависимости от маршрута и границ проекта. «Только строительство линейной части с компрессорными станциями может обойтись более чем в $10 млрд»,— оценивает она. Аналитик добавляет, что при строительстве трубы возникнет ряд юридических вопросов. Так, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся в соответствии с международным правом. Что касается перенаправления объемов поставок, то она напоминает, что ранее Иран рассматривал возможность строительства ряда СПГ-проектов, что автоматически снимает привязку к странам-соседям. Но пока у страны реализованных проектов нет: Pars LNG, Persian LNG и Iran LNG были заморожены из-за санкций.

Татьяна Дятел

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...