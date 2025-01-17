Авторитету Овчинникову предъявили обвинение в убийстве Алексея Суродеева

Криминальному авторитету Андрею Овчинникову, также известного как Банзай и Овчина, предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) бывшего помощника криминального авторитета Андрея Трофимова (Трофа) Алексея Суродеева (Колдун или Сенсей), сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

По версии следствия, 5 января в Березовском (Свердловская область) Андрей Овчинников после распития алкоголя поссорился с Алексеем Суродеевым и из неприязни нанес ему несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на лечение, через несколько дней он скончался. «Когда оперуполномоченные вышли на след предполагаемого фигуранта громкого дела, он находился в одной из больниц Екатеринбурга. В определенных кругах данный ранее судимый гражданин хорошо известен под прозвищем "Банзай". Когда потерпевшего госпитализировали, врачи обнаружили у него колото-резаные раны в области живота. Пострадавший был не контактен, повреждения оказались не совместимы с жизнью»,— прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий

Напомним, ранее Андрея Овчинникова задержали по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) после убийства Алексея Суродеева.

Ирина Пичурина