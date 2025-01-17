Силовики задержали уральского авторитета Овчину по подозрению в убийстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета Андрея Овчинникова по прозвищу Овчина по подозрению в убийстве бывшего помощника криминального авторитета Алексея Трифонова (Трифон) Алексея Суродеева, которого называли Колдун или Сенсей. Как сообщил источник «Ъ-Урал», Овчина был задержан по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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Накануне, по данным «Ъ-Урал», в больнице Березовского (Свердловская область) от ножевого ранения скончался житель поселка Кедровка Алексей Суродеев, которого называли Колдун или Сенсей. В 1990-е годы он был помощником криминального авторитета Алексея Трифонова, но впоследствии он отошел от дел и занялся целительством. В качестве знахаря он стал популярен и к нему за помощью обращались многие представители криминального мира.

За несколько дней перед смертью к нему за помощью обращался Овчина, ранее воевавший с бандой Трифона. «Я его хорошо знал, как и многие, лечился у него. Мне он поправил ноги. Я и сейчас плохо хожу, с палочкой, а тогда был момент, что вообще мог остаться парализованным. И дядя Леша мне здорово помог», — рассказал Андрей Овчинников порталу E1.RU.

Бывшие друзья Алексей Трифонов и Андрей Овчинников были самыми медийными бандитами Свердловска (с 1991 года — Екатеринбурга) начала 90-х. Их банды развязали кровопролитную войну прямо на улицах города, в ходе которой были убиты невинные люди.

Андрей Овчинников вновь находится на скамье подсудимых по обвинению в организации похищение бизнесмена в 2017 году (его тело нашли в 2019 году) и хранении оружия. Вину обвиняемый не признал. Сейчас процесс приостановлен в связи с его болезнью.

Мария Шараева