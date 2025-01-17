Первый на домашнем

В пятницу завершился самый престижный ралли-рейд мира «Дакар». Гонку 2025 года в самом престижном классе — внедорожников — выиграл Язид ар-Раджи из Саудовской Аравии, по территории которой, собственно, и проходила гонка. Победа сама по себе вполне историческая. Ведь ни разу за годы проведения «Дакара» его победителем не становился представитель страны-хозяйки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Язид ар-Раджи стал первым в истории гонщиком, победившим на территории страны-хозяйки ралли-рейда

Фото: Christophe Ena / AP Язид ар-Раджи стал первым в истории гонщиком, победившим на территории страны-хозяйки ралли-рейда

Фото: Christophe Ena / AP

Престижнейший ралли-рейд «Дакар» за свою почти 50-летнюю историю успел посетить множество стран. В основном боевые маршруты гонки проходили по территории африканских и южноамериканских государств. Но ни разу победителем в самой престижной категории — внедорожников — не становился представитель страны-хозяйки. Теперь эта традиция нарушена. Чемпионом «Дакара-2025» стал саудовский гонщик (Саудовская Аравия является домом «Дакара» начиная с 2020 года) Язид ар-Раджи (Overdrive Racing), являющийся классическим примером того, что деньги имеют значение.

Язид ар-Раджи входит в семью ар-Раджи, владеющую одной из крупнейших банковских структур Саудовской Аравии, не говоря уже о побочных предприятиях семейной бизнес-империи. Так что он вполне может позволить себе оплачивать свои прихоти. Одна из них — гонки по бездорожью. Песчаному. Минувший «Дакар» для Язида ар-Раджи был уже 11-м. Предыдущие десять принесли ему максимум место в топ-3 (однажды) и репутацию доброго и щедрого человека (гонщикам неизменно нравились вечеринки, которые устраивал саудовский миллиардер).

Но «Дакар-2025», перед стартом которого ар-Раджи мало кто причислял к фаворитам, внезапно стал для него суперуспешным.

Началось все с того, что с дистанции на ранних стадиях сошли и Карлос Сайнс-старший (чемпион гонки прошлого сезона), и Себастьен Лоб. А Насер аль-Атыйя, на счету которого пять выигранных «Дакаров», нахватал столько штрафов, что застрял за пределами первой тройки и так уже и не сумел в нее вернуться. И вот тут оказалось, что ар-Раджи в отсутствие топовых игроков очень даже хорош. Единственным реальным конкурентом саудовского спортсмена был Хэнк Латеган (ЮАР). На экваторе гонки южноафриканец даже лидировал в общем зачете. Правда, с отрывом всего в пару десятков секунд. Не тот перевес, который вообще стоит учитывать. Но при этом свидетельствующий, что борьба будет чрезвычайно жесткой. Так и вышло. В итоговом протоколе Язид ар-Раджи опередил Латегана меньше чем на четыре минуты.

В состязании мотоциклистов первым стал Дэниел Сандерс (Red Bull). Свой первый в карьере титул австралиец фактически обеспечил еще к середине гонки, когда оторвался от ближайшего преследователя, испанца Тоши Скарейны, на 15 минут. Отыграть такой огромный для мотоциклетной категории дефицит Скарейна не сумел.

Наконец, в состязаниях грузовых автомобилей чемпионом второй раз подряд стал Мартин Мацек (MM Technology). Тоже ничего удивительного, учитывая, что уже к середине гонки чех оторвался от преследователей на два с лишним часа.

Арнольд Кабанов