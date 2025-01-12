Чемпионам тут не место

Самый престижный ралли-рейд мира «Дакар» перевалил через свой экватор. В воскресенье состоялся седьмой этап многодневки из двенадцати, после которого в самом престижном классе — внедорожников — сложилась интересная ситуация. Лидирующего в гонке Хенка Латегана (ЮАР) от идущего на втором месте Язида аль-Раджи (Саудовская Аравия) отделяет всего 21 секунда. Что касается многолетних лидеров «Дакара», таких как Карлос Сайнс-старший, Себастьен Лоб, Насер аль-Атыйя, то им откровенно не везет. Первые двое завершили выступления еще на стартовых этапах. Последний, помимо потери времени на ошибках, еще и нахватал штрафов и пока идет только четвертым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Ena / AP Фото: Christophe Ena / AP

У стартовавшего 3 января «Дакара-2025» (гонка, которая завершится 17 января, с 2020 года проходит в Саудовской Аравии), весьма вероятно, в классе внедорожников будет чемпион, который ранее не только не выигрывал самый престижный ралли-рейд мира, но и не котировался как реальный претендент на титул. Поворот труднопредсказуемый, учитывая, что на старт рейда вышли и испанец Карлос Сайнс-старший, на счету которого пять «Золотых бедуинов», включая прошлогодний (это помимо двух чемпионских титулов, завоеванных в классическом ралли в те годы, когда еще не было поводов называть Карлоса Сайнса старшим), и француз Себастьен Лоб (девятикратный чемпион мира по классическому ралли, ветеран «Дакара» и неоднократный его серебряный призер), и катарец Насер аль-Атыйя с его пятью титулами чемпиона ралли-рейда. Но так вышло, что и Сайнс, и Лоб не добрались и до середины гонки. Оба попали в похожие ситуации: ошибка в пилотировании (в случае с Сайнсом) или невидимая под песком кочка (в случае с Лобом), переворот с разбрасыванием деталей обвеса машины, ремонт своими силами с помощью какой-то магии и пресловутой синей изоленты, ковыляние до финиша и последующий приговор представителей Международной автомобильной федерации (FIA), из которого следует, что ехать дальше нельзя.

И у Сайнса, и у Лоба после переворотов был поврежден силовой каркас машины. А правила FIA запрещают ремонт такого повреждения — предусмотрен только сход с дистанции.

Лоб, правда, пытался было опротестовать вердикт FIA, ссылаясь на то, что инженеры Dacia уверены, что поврежденный участок каркаса угрозы безопасности не представляет. Но тщетно.

К слову, такие решения FIA вызвали недовольство многих гонщиков, включая Насера аль-Атыйю. Он высказался в том смысле, что FIA неплохо было бы наконец провести грань между «Формулой-1», где многие повреждения машины действительно несут угрозу самому гонщику и его соперникам, и экстремальными гонками, где получение повреждений само собой подразумевается. Катарец даже обещал написать по этому поводу письмо президенту FIA Мохаммеду бен Сулайему. Но это будет потом. А пока аль-Атыйе не до писем, он изо всех сил старается спасти гонку. В принципе, она шла у него неплохо. Пятый этап он даже выиграл. Но после финиша выяснилось, что катарцу выписали штраф в 10 минут.

Гонщик менял колесо после прокола, пробитую покрышку засунул в отведенное ей на его Dacia место. Отметим, что конструкторы запихнули запаску под обшивку позади водительской двери, где она просто крепится ремнями, что позволяет ее быстро достать, но несет опасность потерять колесо на ходу.

Именно это с аль-Атыйей и случилось — на финиш он прибыл без запаски, что карается штрафом.

Учитывая наказания за другие осечки, у катарца набралось с начала гонки 16 штрафных минут. По ходу воскресного этапа он немало отыграл у конкурентов, но все равно в общем зачете остается только четвертым с отставанием от лидера в 21 минуту.

Сам он утверждает, что может ликвидировать за оставшиеся пять этапов этот дефицит. Но пока более вероятным представляется, что «Золотого бедуина» разыграют Хенк Латеган и Язид аль-Раджи. Для первого это только четвертый «Дакар», и пока выше пятого места в общем зачете он не поднимался. Для второго — уже одиннадцатый. В 2022-м он даже был третьим в общем зачете, но вообще запомнился участникам «Дакара» больше тем, что умеет устраивать классные вечеринки в дни отдыха. Он вполне может себе это позволить, учитывая, что его семья владеет одним из крупнейших банков в Саудовской Аравии. Так вот после воскресного этапа Латегана и аль-Раджи разделяет всего 21 секунда. Откровенно говоря, крайне редкий отрыв для столь продвинутых стадий в соревнованиях внедорожников (такое куда больше характерно для мотоциклистов). Так что оставшиеся этапы рейда будут весьма конкурентными. Не исключено, что решаться все будет уже в последний день, который обычно проходит в режиме «надо просто добраться до финиша».

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В других категориях такой конкуренции пока нет. У мотоциклистов австралиец Дэниел Сандерс (Red Bull) имеет хорошие шансы впервые в карьере выиграть «Дакар» — от ближайшего преследователя, испанца Тоши Шарейны (Honda), он оторвался на 15 минут, от занимающего третье место француза Адриена ван Беверена (Honda) — на 26. В категории «грузовики», которая уже третий раз подряд проходит без участия легендарной команды «КАМАЗ-мастер», попавшей, как и весь российский автоспорт, под санкции со стороны FIA и владельцев гоночных серий, ко второй подряд победе едет Мартин Мацик (MM Technology). Много лет он ждал своей очереди и теперь сполна пользуется отсутствием конкуренции со стороны «КАМАЗов». От ближайшего преследователя чех оторвался уже на два с лишним часа и теперь может никуда не торопиться.

Александр Петров