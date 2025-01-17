«Без Америки пока не получится»

«Вызывает обеспокоенность»,— так в Кремле прокомментировали столетний договор о сотрудничестве Украины и Великобритании. Тем не менее в Москве отмечают, что соглашение не гарантирует Киеву членство в НАТО. Ранее в украинскую столицу прибыл британский премьер-министр Кир Стармер. Подписанное с Владимиром Зеленским соглашение предусматривает в том числе военное сотрудничество в Черном, Балтийском и Азовском морях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Лондон намерен бороться за лидерство в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кир Стармер прибыл в Киев буквально за считанные дни до инаугурации Дональда Трампа, визит ранее не анонсировался. Нынешний премьер Великобритании у власти уже более полугода. Однако, в отличие от предшественников, до этого он не спешил с поездкой на Украину. На перроне главу правительства встречал украинский посол в Соединенном Королевстве Валерий Залужный. Во время переговоров с Владимиром Зеленским звучал сигнал воздушной тревоги. К слову, во время визита Джо Байдена тревога тоже звучала, но потом ее признали ложной.

Результатом встречи стал столетний договор о сотрудничестве двух стран, в том числе и в военной области. Как отмечает Форин-офис, речь, в частности, идет об обеспечении безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях, дабы защититься от российской агрессии. Стармер заверил, что никогда не откажется от поддержки союзника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим выразил обеспокоенность. Впрочем, это не означает вступление Украины в НАТО, пока это лишь слова: будут дела — будет реакция. Относительно столетнего партнерства и «никогда не бросим» может так статься, что Стармер уйдет, придет другой лидер, сменится международная конъюнктура, и возникнет вероятность, что тезисы придется корректировать.

Великобритания на фоне неопределенности и непонятной позиции команды Дональда Трампа явно пытается занять нишу — возглавить поддержку Украины и заодно напомнить избирателю о былом могуществе.

Красиво все это звучит: британская корона, владычица морей, экспедиционный корпус, герои-адмиралы. Однако в этой связи хочется напомнить слова замминистра обороны Алистера Карнса о том, что в случае большой конфронтации, такой как украинская, регулярная британская армия будет уничтожена за полгода. Численность королевских сухопутных сил (без флота и авиации) в настоящее время — чуть более 100 тыс. человек, включая 26 тыс. добровольцев-резервистов. Так что «Британский лев» нынче явно не тот.

Тем не менее Запад сейчас как раз работает над тем, чтобы это упущение исправить. Но без Америки явно не получится, разве что всем объединиться в единое целое. Хотя это несколько другая история. Лондон готов предоставить свой контингент для гарантий безопасности Украины, если это потребуется. Ну а главный вывод звучит так: Старый Свет дает понять, что способен заявить отличную от Вашингтона позицию, в случае если тот изменит вектор внешней политики. Получится или нет — другой вопрос — но сигнал сейчас поступает именно такой.

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Дмитрий Дризе