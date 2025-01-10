Зарубежные СМИ: Каковы ожидания союзников Украины от Дональда Трампа?

Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Владимиром Путиным, об этом он сообщил перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По словам избранного президента США, российский лидер хочет с ним встретиться и говорил об этом публично. В Кремле подтвердили, что такой диалог возможен без предварительных условий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что он должен состояться уже после 20 января, когда Дональд Трамп вступит в должность. Между тем в Германии прошло очередное заседание в формате «Рамштайн». Зарубежные СМИ обсуждают, какими могут быть следующие действия Трампа в мирном урегулировании и насколько они устроят Россию и Украину. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом породило надежду на дипломатическое урегулирование конфликта, пишет агентство Reuters. Но в то же время в Киеве опасаются, что быстрое мирное соглашение может дорого обойтись Украине. Советники избранного президента США выдвинули предложения, которые могут привести к передаче России значительной части территории в ближайшем будущем. С 2022 года администрация Джо Байдена выделила Украине более $175 млрд, $60 млрд из них пошли на обеспечение безопасности. При этом неизвестно, продолжит ли Трамп помогать союзнику такими же темпами, подчеркивает агентство.

Вместе с тем, по словам Владимира Зеленского, заседание контактной группы помощи Киеву в формате «Рамштайн» 9 января привело к «очень хорошему результату». Его реакцию приводит британская The Guardian. Украинский президент заявил, что страна получит дополнительные пакеты военной помощи на сумму $2 млрд.

Однако в некоторых государствах-членах коалиции выделение денег вызывает споры. Как узнал журнал Der Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал военную помощь Киеву на €3 млрд, которую продвигали министры иностранных дел и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус. Инициаторы планировали решить вопрос до выборов в Бундестаг, которые запланированы на 23 февраля. Шольц, в свою очередь, не хочет объявлять о поддержке Киева в период предвыборной компании и ставить новое правительство страны перед фактом.

При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что, по ее мнению, избранный президент США будет защищать интересы Запада и не бросит Украину. Ее слова приводит Reuters. Агентство также называет ее одним из ближайших к Дональду Трампу европейских лидеров — на днях политик провела с ним переговоры. Позже пресс-служба итальянского правительства сообщила, что во время личной встречи в Риме Мелони пообещала Зеленскому наилучшие условия для достижения справедливого и прочного мирового соглашения.

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