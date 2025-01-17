В свердловский поселок Северка под Екатеринбургом проведут газопровод

В поселок Северка в Свердловской области проведут газопровод в рамках проекта планировки и проекта межевания территории от Московского тракта в Екатеринбурге до населенного пункта. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, соответствующее постановление об утверждении подписал глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь проектируемой территории в Северке займет 25,2 га, протяженность — около 1,5 км, при этом газопровод высокого давления из составляющих первой и второй категории заложат подземным способом. Он пройдет по пер. Набережный, ул. Набережной, 1-й Заводской, 2-й Заводской, Горняков, Мира, Лесной по лесу через ул. Стрелочников до Московского тракта.

Напомним, осенью дума Екатеринбурга выставила на торги объекты газоснабжения за 778 млн руб., среди них были объекты в поселке Северка общей протяженностью 1,3 км.

Ирина Пичурина