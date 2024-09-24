Дума Екатеринбурга выставила на торги объекты газоснабжения за 778 млн рублей

В Екатеринбурге объекты газоснабжения за 778 млн руб. выставят на продажу на конкурсе. Соответствующее решение одобрили 29 депутатов гордумы, один — выступил «против». По словам заместителя директора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимира Захарова, на продажу выставят объекты газоснабжения в поселке Северка общей протяженностью 1,3 км, 21 газораспределительный пункт в Екатеринбурге, четыре единых недвижимых комплекса общей протяженностью 155 км, отдельные объекты газовых сетей и движимое имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Земельные участки в этот комплекс не входят, в отношении недвижимости мы имеем ввиду только газораспределительные пункты. Здания и сооружения для реализации не включаются»,— пояснил господин Захаров.

Он добавил, что продаваемые объекты составляют около 15% от всех объектов газоснабжения, расположенных в Екатеринбурге. «Несколько десятков объектов сегодня переданы в аренду "Екатеринбурггазу", которые в месяц оплачивают порядка 232 тыс. руб. Договор аренды у них заканчивается 1 мая 2025 года»,— сказал Владимир Захаров.

Заместитель директор отметил, что в конкурсе смогут принять участие все газораспределительные организации, работающие в России.

Василий Алексеев