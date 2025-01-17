Суд в ХМАО приговорил жителя Омска к 5,5 годам за смерть 4 человек от суррогата

Суд Пыть-Яха вынес приговор жителю Омска по обвинению в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО). Ему назначили 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. По иску в интересах пострадавших он должен выплатить 9,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

С 2019 года у подсудимого хранился алкоголь, содержащий метиловый спирт. Он продал его жителям Пыть-Яха и Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа. В январе 2020 года четверо человек погибли из-за употребления суррогатного алкоголя.

Ранее по этому делу суд уже выносил обвинительный приговор, но в марте 2023 года он был отменен и уголовное дело отправили на новое разбирательство, в результате которого подсудимый был признан виновным. Приговор в законную силу не вступил.

Анна Капустина