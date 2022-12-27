В Югре отправили в колонию торговца алкоголем, из-за которого погибли четыре человека

Суд в Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) приговорил к пяти годам шести месяцам колонии 38-летнего жителя Омск, продававшего алкоголь, от употребления которого скончались четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, мужчина купил суррогатный алкоголь в Омске, после чего привез его для перепродажи в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе. В результате от отравления метилового спирта скончались трое жителей Пыть-Яха в возрасте от 39 до 51 года, а также 31-летний житель поселка Сентябрьский.

Суд признал мужчину виновным в хранении, перевозке и сбыте продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть граждан (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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