Тоннель зеленой ветки метро до станции «Каменка» готов на 35%

Глава комитета по строительству Игорь Креславский на пресс-конференции в ТАСС 17 января заявил, что проходка тоннеля зеленой линии метро до строящейся станции «Каменка» завершена на 35%.

По словам чиновника, строители прокладывают около 250 метров в месяц. На текущий момент установлены 884 кольца из 2507.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания АО «Метрострой Северной столицы» объявила конкурс на выполнение подготовительных и земляных работ по строительству «Каменки».

Станция будет расположена на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов. Власти Петербурга планируют открыть ее в 2029 году.

Андрей Маркелов