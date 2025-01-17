Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Налоги платят дважды

Почему белорусские полномочные органы начали массово проверять российский бизнес

Российские бизнесмены, ведущие бизнес в Белоруссии, стали жаловаться на проверки налоговой, пишет издание «Ведомости». Обычной стала схема, когда представительские офисы их компаний на территории республики признаются так называемыми постоянными представительствами иностранной организации. В этом случае на них не распространяются гарантии соглашения от 1995 года «Об избежании двойного налогообложения».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Таким образом, российским предпринимателям, уже заплатившим налоги на родине, начисляют сборы еще и белорусы, пояснила руководитель отдела финансово-экономических исследований экспертной компании «АльфаПро» Людмила Хапугина: «Если товары приобретаются в Республике Беларусь, то в стандартной схеме это несет определенные сложности с ввозом товара, его декларированием. Несмотря на то, что у нас единое таможенное пространство, есть особенности взимания косвенных налогов.

Например, белорусской компании, которая желает торговать в России, гораздо проще зарегистрировать бизнес в России по правилам юрисдикции РФ, а в Белоруссии оставить какое-то помещение, где будет офис, отдел продаж де-факто, то есть полноценное постоянное представительство российской компании в Республике Беларусь. При этом как бы называя себя складом либо просто подразделением обслуживающего вспомогательного характера.

Такая схема подпадает под соглашение "Об избежании двойного налогообложения", и бизнесмены рассчитывают, что они налоги будут платить только в России. Белорусская казна тоже желает пополнения, и полномочные органы настаивают на уплате налогов в местный бюджет».

Юристы отмечают, что никаких изменений в налоговом законодательстве Белоруссии за последнее время не происходило. Но с осени 2024 года проверки офисов россиян вдруг стали массовыми. В итоге Минск оформляет платежи и пени даже за восемь-десять лет. Партнер юридической фирмы O2сonsulting Наталья Кузнецова советуют бизнесменам заранее подготовится к приходу белорусских налоговиков:

«Тем, у кого уже начались проверки, я бы советовала собирать доказательства того, что в Республике Беларусь не велась предпринимательская деятельность, и имеющиеся офисы имели только представительские функции, а деятельность велась на территории России. Тем, кто превентивно задумался о том, как снизить свои риски, стоит провести due diligence-процедуры и подумать над перестройкой, возможно, процессов, офисов для снижения этих рисков.

В 2025-м бизнесу и гражданам придется платить государству больше

Тем, кто не могут операционно снизить присутствие, например, в Белоруссии, и этот бизнес составляет существенную часть потока, действительно, может быть, надо задуматься над тем, чтобы поменять структуру, открыть не представительские офисы, а полноценные, которые будут платить с белорусской прибыли налоги в Белоруссии и дальше зачитывать их в России».

Уже есть случаи, когда налоговые споры российских бизнесменов с белорусскими налоговыми органами заканчиваются арестами. «Ведомости» приводят в пример смоленскую компанию «ПромСнаб». Следственный комитет республики возбудил в отношении ее учредителя и гендиректора Сергея Поко уголовное дело за уклонение от налогов. Компании доначислили платежи на 83 млн российских рублей с учетом пени с 2011 года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...