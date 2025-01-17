Налоги платят дважды

Российские бизнесмены, ведущие бизнес в Белоруссии, стали жаловаться на проверки налоговой, пишет издание «Ведомости». Обычной стала схема, когда представительские офисы их компаний на территории республики признаются так называемыми постоянными представительствами иностранной организации. В этом случае на них не распространяются гарантии соглашения от 1995 года «Об избежании двойного налогообложения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Таким образом, российским предпринимателям, уже заплатившим налоги на родине, начисляют сборы еще и белорусы, пояснила руководитель отдела финансово-экономических исследований экспертной компании «АльфаПро» Людмила Хапугина: «Если товары приобретаются в Республике Беларусь, то в стандартной схеме это несет определенные сложности с ввозом товара, его декларированием. Несмотря на то, что у нас единое таможенное пространство, есть особенности взимания косвенных налогов.

Например, белорусской компании, которая желает торговать в России, гораздо проще зарегистрировать бизнес в России по правилам юрисдикции РФ, а в Белоруссии оставить какое-то помещение, где будет офис, отдел продаж де-факто, то есть полноценное постоянное представительство российской компании в Республике Беларусь. При этом как бы называя себя складом либо просто подразделением обслуживающего вспомогательного характера.

Такая схема подпадает под соглашение "Об избежании двойного налогообложения", и бизнесмены рассчитывают, что они налоги будут платить только в России. Белорусская казна тоже желает пополнения, и полномочные органы настаивают на уплате налогов в местный бюджет».

Юристы отмечают, что никаких изменений в налоговом законодательстве Белоруссии за последнее время не происходило. Но с осени 2024 года проверки офисов россиян вдруг стали массовыми. В итоге Минск оформляет платежи и пени даже за восемь-десять лет. Партнер юридической фирмы O2сonsulting Наталья Кузнецова советуют бизнесменам заранее подготовится к приходу белорусских налоговиков:

«Тем, у кого уже начались проверки, я бы советовала собирать доказательства того, что в Республике Беларусь не велась предпринимательская деятельность, и имеющиеся офисы имели только представительские функции, а деятельность велась на территории России. Тем, кто превентивно задумался о том, как снизить свои риски, стоит провести due diligence-процедуры и подумать над перестройкой, возможно, процессов, офисов для снижения этих рисков.

Тем, кто не могут операционно снизить присутствие, например, в Белоруссии, и этот бизнес составляет существенную часть потока, действительно, может быть, надо задуматься над тем, чтобы поменять структуру, открыть не представительские офисы, а полноценные, которые будут платить с белорусской прибыли налоги в Белоруссии и дальше зачитывать их в России».

Уже есть случаи, когда налоговые споры российских бизнесменов с белорусскими налоговыми органами заканчиваются арестами. «Ведомости» приводят в пример смоленскую компанию «ПромСнаб». Следственный комитет республики возбудил в отношении ее учредителя и гендиректора Сергея Поко уголовное дело за уклонение от налогов. Компании доначислили платежи на 83 млн российских рублей с учетом пени с 2011 года.

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Светлана Белова