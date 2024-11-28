Авторитет возвращается в суд

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга спустя два года вернулся к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении неоднократно судимого криминального авторитета Андрея Овчинникова, известного по прозвищу Овчина или Банзай, который в 1990-е годы состоял в банде Николая Азарченкова (Азар). По версии следствия, в 2017 году Овчина организовал похищение бизнесмена Анатолия Плетухова из-за передела автобизнеса. Тело предпринимателя было обнаружено только в 2019 году. Кроме того, Андрею Овчинникову было предъявлено обвинение в хранении оружия. Вину обвиняемый не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Овчинников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Андрей Овчинников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Андрей Овчинников (Овчина, Банзай) вместе с Алексеем Трифоновым (Трифон) были самыми медийными криминальными деятелями Екатеринбурга начала 1990-х годов. Они входили в банду Николая Азарченкова (Азар), которая в основном занималась грабежами и кражами. Позже оба проходили по делу Азара, в ходе которого каждый из них решил, что «коллега» дал на него показания. После этого между ними началась война, сопровождавшаяся избиениями и заказными убийствами.

Кульминацией разборок стал расстрел 7 января 1991 года автомобиля ВАЗ-2109 Овчинникова членами банды Трифонова.

Трифоновцы подкараулили Овчину у подъезда. Когда он сел в свою «девятку», за ним началась погоня, преследователи палили из автомата Калашникова, расстреливая целые рожки. В районе улицы Бардина и Ясной пуля залетела на остановку, где ждала транспорт жительница Екатеринбурга. Молодая женщина скончалась на месте. В феврале 1991 года Овчинников был осужден на 14 лет за бандитизм.

В 2006 году авторитета вновь задержали и арестовали по обвинению в попытке захвата Шарташского рынка в Екатеринбурге.

Из заключения Андрей Овчинников вышел в 2012 году. Но в январе 2018 года вновь был задержан оперативниками регионального УБОП по обвинению в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). По версии следствия, в 2017 году Андрей Овчинников организовал похищение бизнесмена Анатолия Плетухова, который был совладельцем автостоянки на Гражданской ул., 7а, в Екатеринбурге. Господин Плетухов вел бизнес вместе с Игорем Лучанкиным. После смерти последнего наследникам перестали выплачивать долю прибыли от бизнеса, и, как считает следствие, Андрей Овчинников и его сообщники решили им помочь.

По версии следствия, для этого они в 2017 году привлекли знакомых спортсменов, которым пообещали передать в безвозмездное пользование помещения автостоянки под организацию спортклуба.

Вечером 19 октября 2017 года группа мужчин потребовала от сторожа парковки вызвать хозяина якобы из-за угона автомобиля, который находился под охраной. Господин Плетухов приехал на место и вышел на переговоры с незнакомцами, которые посадили его в ВАЗ-2109 и увезли. Как считает следствие, в районе поворота к селу Таватуй на участке дороги Серов—Екатеринбург группа мужчин передала потерпевшего одному из подчиненных Андрея Овчинникова, который доставил господина Плетухова к криминальному авторитету. Тело бизнесмена нашли в 2019 году. Установлено, что он умер от остановки сердца.

В 2019 году Железнодорожный райсуд признал людей Овчины виновными в похищении Анатолия Плетухова, в частности, Алексея Дубового, Владимира Лысенкова и Андрея Котельникова, приговорив их к лишению свободы на сроки от четырех до шести лет.

Дело Андрея Овчинникова было выделено в самостоятельное производство. В ходе следствия ему было предъявлено обвинение и по факту обнаружения у него 32 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Свою вину в ходе следствия авторитет неоднократно отрицал.

В результате в мае 2021 года Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор в отношении Андрея Овчинникова в связи с тем, что следствие не предоставило достаточно доказательств его причастности к преступлениям.

Однако в сентябре этого же года Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Повторное рассмотрение началось в ноябре, однако в августе 2022 года производство по уголовному делу было приостановлено. «Психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, исключающие возможность явки подсудимого»,— говорится в картотеке на сайте суда.

После двухлетнего перерыва Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вновь вернулся к рассмотрению уголовного дела Андрея Овчинникова по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и по ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных пробуждений). Заседание назначено на 23 декабря.

Мария Шараева