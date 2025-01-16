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В Октябрьском районе Ростова более ста домов остались без газа

В Октябрьском районе донской столицы без газа остались жители 24 многоквартирных и 103 частных домов. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации градоначальника, специалисты ООО «Энергомакс» повредили газопровод по ул. Волоколамской при проведении работ по прокладке кабеля.

АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ведет работы по устранению повреждения на газопроводе.

Восстановить газоснабжение планируется до конца суток 16 января.

«Держу ситуацию на контроле», — сказал господин Логвиненко.

Анастасия Казуков

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