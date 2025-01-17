Антициклон принес в Петербург 17 января теплую и солнечную погоду
Гребень антициклона сформирует метеорологические условия в Петербурге 17 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, впервые за несколько дней в городе выглянет солнце. Осадков не ожидается.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Что касается температурного фона, то он уже который день остается выше климатической нормы. Столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Ближе к вечеру показания барометров начнут понижаться.
Господин Леус добавил, что в субботу температурный фон не изменится, однако западный ветер существенно усилится и будет способствовать подъему уровня воды в Неве.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более 30 петербуржцев получили травмы из-за гололеда 15 января. Чаще всего жители города падали в Невском районе.