Антициклон принес в Петербург 17 января теплую и солнечную погоду

Гребень антициклона сформирует метеорологические условия в Петербурге 17 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, впервые за несколько дней в городе выглянет солнце. Осадков не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Что касается температурного фона, то он уже который день остается выше климатической нормы. Столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Ближе к вечеру показания барометров начнут понижаться.

Господин Леус добавил, что в субботу температурный фон не изменится, однако западный ветер существенно усилится и будет способствовать подъему уровня воды в Неве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более 30 петербуржцев получили травмы из-за гололеда 15 января. Чаще всего жители города падали в Невском районе.

Андрей Маркелов