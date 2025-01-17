Вице-губернатор Белгородской области Александр Лоренц вернулся из «Барса»

Заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства Белгородской области Александр Лоренц вернулся из добровольческого отряда «Барс-Белгород», созданного для борьбы с ДРГ и БПЛА. Господин Лоренц сегодня присутствовал на внеочередной 17-й сессии горсовета Белгорода, где в ходе тайного голосования депутаты переизбрали главой города Валентина Демидова. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что не могут назвать точную дату возвращения чиновника из батальона.

Господин Лоренц был утвержден руководителем аппарата белгородского облправительства в сентябре 2024 года, а уже в середине октября вступил в отряд.

Аналогичное решение осенью приняли вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, глава Красногвардейского района Галина Руденко, глава Губкинского округа Михаил Лобазнов, глава Корочанского района Николай Нестеров, первый замглавы Шебекинского округа Андрей Гриднев. Все они уже вернулись из батальона.

Из высокопоставленных белгородских чиновников службу в отряде продолжают нести глава Ивнянского района Игорь Щепин и депутат Белгородской облдумы Сергей Попов. Они вступили в «Барс» в октябре–декабре прошлого года.

На этой неделе к отряду присоединились глава Яковлевского округа Олег Медведев и глава Волоконовского района Сергей Бикетов.

О том, почему чиновники макрорегиона вступают в добровольческие отряды, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева