Валентин Демидов переизбран мэром Белгорода

Депутаты горсовета Белгорода избрали мэром облцентра Валентина Демидова, который уже занимал эту должность с января 2023 года. За его кандидатуру проголосовали 33 депутата из 37 присутствовавших. Решением горсовета он назначен руководителем администрации облцентра, оно вступает в силу сегодня.

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Владелец местного ООО «Нефтехим-Комплект» Максим Малютин набрал один голос, депутат земского поселкового собрания поселка Разумное Белгородского района Сергей Веселов — ноль. Еще три бюллетеня для голосования признали недействительными.

Всего на участие в конкурсе заявлялось пять человек. Во второй этап не прошли выдвинутый областным отделением партии «Коммунисты России» Андрей Гусев и кандидат от белгородского городского отделения ЛДПР Максим Алтухов. По результатам второго этапа Валентин Демидов набрал 288 баллов, Максим Малютин — 205, а Сергей Веселов — 156.

На посту мэра Белгорода господин Демидов сменил Антона Иванова, попавшего под уголовное дело о получении взятки и злоупотреблении полномочиями (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Накануне прокурор попросил назначить подсудимому десять лет колонии строгого режима и штраф в 11 млн руб.

Валентин Демидов родился в Липецкой области в 1976 году. В 2007 году стал главой Армянска на севере Крыма, когда полуостров входил в состав Украины. В июне 2015 года стал министром экономразвития Крыма, но уже через год ушел с поста по собственному желанию. Осенью 2020 года стал вице-мэром Симферополя, а весной 2021 года главой крымской столицы. Однако на этом посту господин Демидов продержался недолго, досрочно покинул его, не проработав и года. Глава республики Сергей Аксенов объяснял это тем, что тот «не достиг необходимых результатов и признал недоработку». С 12 октября 2022 года господин Демидов занимал должность первого заместителя главы администрации Белгорода.

Алина Морозова