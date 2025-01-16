Более 30 петербуржцев получили травмы из-за гололеда 15 января

Травмы из-за гололеда за минувшие сутки получили 34 петербуржца, сообщает 78.ru. По данным издания, три человека поскользнулись у станций метро «Сенная площадь», «Девяткино» и «Проспект Большевиков».

Так в центре города 55-летняя женщина получила закрытый перелом лучевой кости со смещением. В Невском районе пострадал 67-летний пенсионер, его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и иушибом спины.

Среди районов рекорд по количеству пострадавших принадлежит именно Невскому району, где травмы получили чуть менее 10 человек. На втором месте расположились Московский и Калининский районы, там поскользнулись по три петербуржца.

Тройку замыкают Выборгский, Кировский, Центральный, Адмиралтейский и Фрунзенский районы. В каждом из них пострадали по два человека.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 19-летний житель Ленобласти получил травму головы при падении на гололеде у метро «Озерки».

Андрей Маркелов