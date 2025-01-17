Пьяный уроженец Курганской области напал на бригаду медиков в Петербурге

В седьмом часу вечера 16 января неизвестный злоумышленник с ножом напал на бригаду скорой помощи у дома 60 по Школьной улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В полицию об инциденте сообщил 37-летний водитель. По его словам, нападавший повредил левое зеркало заднего вида на автомобиле.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя Курганской области. Он находился в состоянии опьянения.

Сначала мужчину доставили в отдел полиции, однако оттуда его вынуждены были отправить в больницу с алкогольной интоксикацией. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 26-летний безработный петербуржец 13 января напал на 70-летнюю работницу храма на Фермском шоссе. Злоумышленник хотел украсть церковные пожертвования.

Андрей Маркелов