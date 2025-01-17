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Полиция задержала ранее судимого петербуржца, напавшего на пенсионерку в храме

Сотрудники правопорядка задержали у дома 27 по Большой Озерной улице 26-летнего молодого человека, избившего 70-летнюю работницу храма на Фермском шоссе, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти на след ранее судимого петербуржца правоохранители смогли, расследуя кражу ноутбуков и мобильных телефонов из магазина на Мебельной улице.

Оказалось, что безработный мужчина причастен к обоим преступлениям. Злоумышленник признался, что хотел похитить из храма церковные пожертвования, а пенсионерка ему помешала.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инцидент в храме случился 13 января. На данный момент пострадавшая женщина находится в больнице. Дело об избиении могут переквалифицировать, как только полиция получит точную информацию о состоянии здоровья потерпевшей.

Андрей Маркелов

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