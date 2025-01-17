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Строителям нижегородского участка М-12 выплатили 80 млн рублей после протестов

Гострудинспекция добилась выплаты зарплат на 80 млн руб. строителям нижегородского участка автомобильной трассы М-12, сообщили в ведомстве. Подрядчиком работ выступает ООО «СиАрСиСи Рус».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В инспекции отметили, что рабочие вышли акцию протеста и собирались устроить очередную забастовку: компания задолжала 525 работникам за период с октября по декабрь 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», строители М-12 неоднократно жаловались на задержки зарплат и объявляли забастовки в 2022 и 2023 годах.

Владимир Зубарев

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