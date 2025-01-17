«Поговорить с Дональдом Трампом все-таки надо»

В Москву прибывает президент Ирана Масуд Пезешкиан. По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным ожидается подписание соглашения о стратегическом партнерстве двух государств. Как сообщили в Кремле, в центре обсуждения будет ситуация на Ближнем Востоке в целом, а также вопросы иранской ядерной программы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что таким образом оба лидера намерены послать некий сигнал избранному президенту США Дональду Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Визит президента Масуда Пезешкиана в Российскую Федерацию происходит в переломный момент истории, ни больше ни меньше. Нельзя исключать смены подходов и перемен в настроениях мировых лидеров и правительств. И вот в очередной раз странным образом все так совпало, что и Россия, и Иран находятся как бы в ожидании переговоров с администрацией нового «старого» президента Соединенных Штатов. И в том, и в другом случае есть шансы заключить сделку: с Москвой — по Украине, с Тегераном — по его ядерной программе. Понятно, что каждая из сторон видит этот вопрос намного шире, но тем не менее текущую ситуацию можно назвать периодом ожидания, неопределенности. Вероятность положительного исхода, надо признать, небольшая, но попробовать надо.

С другой стороны, важно показать Трампу, что если он не продемонстрирует конструктивный настрой, то тогда уж ему приготовят неприятный сюрприз.

Главное, конечно, не хватить через край, тем более новая команда Белого дома, может быть, не до конца понимает, как быть с Украиной, но вот что касается Ирана, здесь для нее все достаточно ясно: никакой ядерной программы, не хотите миром — будет по-плохому. Но суть не в этом, а в том, что сотрудничество и партнерство в период ожидания возможны лишь в ограниченной мере. Собственно, это заметно даже по протокольным заявлениям: мы никому не угрожаем, дружба наша не направлена против третьих стран. Иран явно не готов признать Крым и другие исторические территории РФ, а главное — воевать друг за друга тоже, видимо, пока не планируется, хотя оборонная составляющая в договоре присутствует.

Анонсированы переговоры по широкому кругу вопросов, в том числе по Сирии, Израилю и Закавказью. Торгуют стороны в национальных валютах и двусторонний туризм будут и дальше развивать. Выглядит все респектабельно и неагрессивно, несмотря на разные комментарии. Есть у партнеров и противоречия. В частности, это уже не раз упомянутый Зангезурский коридор и три острова в Персидском заливе: Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб. Россия признает их принадлежность Объединенным Арабским Эмиратам. Тегеран категорически против, считая их своими, и даже российского посла вызывал, чтобы заявить ему по этому поводу протест. Но партнерству и дружбе подобное не должно помешать, потому что нас объединяет общее противостояние с Западом, и Дональд Трамп, конечно же, никакой нам не указ. Но поговорить с ним все-таки надо, с этим никто и не спорит.

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Дмитрий Дризе