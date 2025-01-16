США как ожидание

Нанесение России «стратегического поражения» — базовая платформа политики США на десятилетия. Это ключевой приоритет стратегии обеспечения их гегемонии. Стратегии, которая реализуется вне зависимости от того, какая администрация в Белом доме,— меняются лишь подходы. В период глобальной мировой трансформации крайне важно изучать сильные и слабые стороны наших оппонентов, анализировать, в чем состоят особенности, подходы и акценты политики приходящей в Белый дом команды Дональда Трампа, вырабатывать нашу альтернативу их стратегии «мира через силу». С учетом знания этого, но на своих суверенных основаниях и в национальных интересах надо строить политику и военное строительство России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Совета по внешней и оборонной политике, старший научный сотрудник Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России Андрей Ильницкий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Член Совета по внешней и оборонной политике, старший научный сотрудник Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России Андрей Ильницкий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Еще в сентябре 2014 года журнал Foreign Affairs опубликовал статью профессора Чикагского университета, известного американского политолога, основоположника школы наступательного реализма и структурной теории международных отношений Джона Джозефа Миршаймера — «Почему украинский кризис — вина Запада. Либеральные иллюзии, спровоцировавшие Путина». В этой статье профессор Джон Джозеф Миршаймер (кстати, выпускник Вест-Пойнта и бывший офицер ВВС США) утверждал, что главная вина за украинский кризис лежит на странах Запада, а вмешательство России в события в Крыму и на Украине было спровоцировано безответственными действиями и стратегическими целями НАТО в Восточной Европе. Те оценки Миршаймера впоследствии были подтверждены реальными событиями, а его предсказания сбылись.

В декабре 2024 года британское издание UnHerd выделило слова Миршаймера, сказанные в беседе с российским философом Александром Дугиным.

Миршаймер отметил, что президент США Дональд Трамп не положит конец конфликту на Украине, потому что набрал к себе в команду «ястребов», страдающих «крайней русофобией».

Американский политолог констатировал: «Да, можно сказать, что Трамп — весьма особенный человек, и его взгляды сильно отличаются от политиков магистральной линии… Но проблема в том, что его окружают люди, настроенные крайне русофобски, годами занимавшие крайне агрессивную позицию по Украине». Оптимизма реалист Миршаймер не высказывает. «Ситуация ужасная, и я сомневаюсь, что Трамп добьется сколь-либо серьезных перемен»,— заключил он.

Напомним, в далеком уже 2016 году в своей предвыборной риторике Трамп неоднократно заявлял о планах «поладить» с Россией. Позже 45-й президент США утверждал, что рассмотрит вопрос признания Крыма частью России. Все помнят, чем закончились подобные заявления. Несмотря на то что за первую трамповскую четырехлетку лидеры двух держав Владимир Путин и Дональд Трамп встретились шесть раз и вели конструктивный диалог, США продолжали вводить санкции, вытеснять Россию с энергетических рынков Европы и мира, поставлять оружие на Украину.

Выступая в 2023 году на митинге своих сторонников в Tехасе, Трамп отверг утверждения «какого-то идиота», что он был «мягок с Россией», напомнив, что именно он одобрил поставки Киеву противотанковых комплексов Javelin. «Я дал им (украинцам) сотни и сотни "джавелинов", тогда как Обама посылал им подушки…»

Ожидать, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к установлению устойчивой системы глобальной безопасности на многополярной и справедливой основе, по меньшей мере наивно. Наивно прежде всего потому, что это не в интересах лиц, групп влияния и корпораций, которые привели к власти Трампа, Джей Ди Вэнса и компанию.

Среди ключевых доноров выборной кампании Трампа 2023–2024 года — крупнейшие компании военно-промышленного комплекса, такие как Lockheed Martin, Northtrop Grumman и Raytheon, а также авиаконцерны, транспортные и нефтегазовые корпорации.

Кроме того, в команде Трампа (варианта 2025 года) и его вице-президента Вэнса — главные лоббисты Кремниевой долины в Вашингтоне, Пентагоне и разведсообществе. Они привели с собой не только солидные венчурные капиталы и большие деньги от BigTech, но и самые современные технологии двойного назначения для армии и разведки.

Словом, за 47-м президентом США военно-промышленное и IT-венчурное лобби — те, кто заинтересован в сохранении силового, технологического и экономического доминирования США в мире, и для которых война — это бизнес. Обсуждению, с их точки зрения, подлежат лишь приемлемые для США формы ведения войны, точнее, организованного насилия, упакованного в идеологему — «мир через силу».

Главным геополитическим приоритетом Трампа и его команды, судя по всему, является подрыв лидерских амбиций и потенциала Китая, ослабление и устранение его как экономического и технологического конкурента с последующим выходом на «большую сделку» с позиций и в интересах США.

Элбридж Колби, которого номинировали на позицию заместителя министра обороны США по вопросам военно-политической стратегии, еще в мае 2024 года отмечал, на чем должны сосредоточить свои главные усилия Соединенные Штаты,— на Азии, а конкретнее на Китае. Колби писал, что США, взглянув в лицо реальности, должны свои приоритеты перенести на Китай, а не на Европу и Россию: «Логика стратегии холодной войны — а именно предотвращение доминирования любой потенциально враждебной державы в самом важном промышленно развитом регионе мира — раньше вела Америку в Европу, сегодня она указывает на то, что Америка должна сосредоточиться на Азии. Более того, самым важным американским соперником в Азии является Китай…»

Приход во внешнеполитический блок давнего соперника, а ныне соратника Трампа по администрации 53-летнего Марко Рубио — это, по мнению большинства аналитиков, также прямой вызов Китаю и другим «автократиям». Авторитетный американский журнал Newsweek в ноябре 2024 года посвятил приходу Рубио большой аналитический материал, в котором напомнил, что еще во время саммита Межпарламентского альянса в 2022 году Рубио предупредил о стремлении Китая «стать самой могущественной страной в мире и сделать это за счет всех остальных…». «Коммунистическая партия Китая не верит в такие простые принципы, как свобода вероисповедания, право на свободу слова, демократические выборы»,— сказал Рубио. По его словам, Китай «гораздо опаснее для США, чем бывший Советский Союз».

Выходец с Кубы Марко Рубио, сенатор с более чем 14-летним стажем, рассматривался Трампом на должность вице-президента, но в итоге Трамп выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

Рубио предстоит не только «ставить на место» Китай, но и строить вокруг и под США субконтинент, включающий Центральную и Южную Америку, вытесняя оттуда Китай и Россию.

Задача «деактивации Китая» — приоритет команды Трампа, по крайней мере на начальном этапе накопления Штатами сил и военно-политических ресурсов. Однако также ясно, что при всей напористости и даже агрессивности команды Трампа можно предположить, что подобные проявления станут лишь первым актом разыгрываемого спектакля. Главное все же будет во втором акте, где главной целью и кодой Трампа как MAGA-президента станет глобальная «большая сделка» преимущественно на американских условиях. Должен быть установлен «мир через силу», что станет личной победой Трампа в новой «холодной войне» над противниками и конкурентами Америки. С этим он намерен войти в историю.

Между тем мир меняется. Гегемония США слабеет, начала оформляться многополярная геополитическая структура мира. Но глобальный гегемон не сдается. Он не только перезагружает и перезапускает властные механизмы США и Запада в целом, но и активизирует гибридную войну против национальных государств и особенно против «четверки автократических ревизионистских режимов» — Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Цель трампистов — построение Америки как субконтинентальной крепости. Трамповское Make America Great Again (MAGA) образца 2024 года — это по сути доктрина Монро 2.0.

Отсюда заявленные Трампом «включения в США» военно-политически, ресурсно и логистически важных Канады, Гренландии, Панамы, а далее — всего американского субконтинента. Нагло, нахраписто, амбициозно, но прагматично и стратегично. Это формирование того самого new world order — нового мирового порядка, апологетами которого являются MAGA-имперцы.

Концепция «мир через силу», о которой говорили на этой неделе на слушаниях в Конгрессе его назначенцы, нацелена на достижение США глобального преимущества в военно-политической сфере через технологии искусственного интеллекта, через технологический рывок и перезагрузку военно-промышленного комплекса. Это потребует концентрации воли, амбиций и профессионализма для эффективной координации военного и гражданского секторов. Потянут ли американцы эту стратегию в их нынешнем состоянии? Есть большие сомнения. Но MAGA-имперцы Трампа—Вэнса — новая гвардия deep state, то есть глубинного государства,— пришли попытаться вновь сделать Америку великой и сильной для себя и за счет остального мира.

Надо понимать как данность: США во главе с командой Дональда Трампа намерены добиваться выгодной им новой мировой конфигурации, где их гегемония будет подкреплена силой. В этом экзистенциональном противостоянии с Западом наш противник серьезен и мотивирован. Для России угрозы и вызовы значительны. Но у России есть главное преимущество: мы стоим за свою землю, за наш русский мир и за право самим определять свою судьбу.

Андрей Ильницкий, член президиума Совета по внешней и оборонной политике