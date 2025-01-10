«Ничего серьезного пока не происходит»

В России негативно отреагировали на планы Еревана начать присоединение к ЕС. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению «фашистским государством». Премьер Никол Пашинян, со своей стороны, воздержался от резкого ответа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает нового обострения на Южном Кавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что Армения является угрозой для всего Южного Кавказа, которую следует устранить. Далее цитата: «Независимое армянское государство, по сути, является фашистским. Почти 30 лет этой страной управляли носители фашистской идеологии, и они формировали государство по своему образу и подобию. Поэтому фашизм должен быть искоренен. Он будет искоренен либо руководством Армении, либо нами». Кроме того, азербайджанский лидер обещал, что Зангезурский коридор «должен и будет открыт». Он также напомнил армянскому руководству, что диктатура их близкого союзника на Ближнем Востоке — Башара Асада — отправлена на свалку истории. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван не поддается на провокации и намерен воздержаться от ответных агрессивных выпадов, выступая за мирное решение всех спорных вопросов.

Наверное, нужно напомнить, что Зангезурский коридор должен пройти через армянскую территорию и соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Против данного проекта активно выступает Иран, поскольку видит в этом угрозу своей национальной безопасности. Причем в Тегеране не исключают даже военного решения этой проблемы.

Что касается Армении, то она в последнее время активно закупает оружие. К слову, среди главных поставщиков — Индия. Одновременно Ереван налаживает контакты с Западом в военной и политической сферах.

Однако и с Россией отношения предпочитает все-таки сохранять и из ОДКБ не выходит. При этом планирует начать процесс вступления в ЕС, что очень не понравилось Москве. Мирный процесс с Азербайджаном действительно совсем застопорился, что, естественно, не устраивает Баку, но устраивает Армению, вернее, Никола Пашиняна, цель которого максимально избегать негативных последствий со стороны своего собственного населения. Считается, что до новой войны дело не дойдет. Хотя сейчас такое время, что утверждать ничего нельзя.

Россия же, со своей стороны, рискует в очередной раз быть втянутой в конфликт, что сейчас явно некстати. При этом после катастрофы самолета в казахстанском Актау и с Азербайджаном у Москвы возникла, скажем так, напряженность. В любом случае президент Ильхам Алиев явно дает понять, что нынешняя ситуация его категорически не устраивает и терпеть подобное он не намерен. И в этом его поддерживает главный союзник, нет, не Россия, а Турция и лично ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который в последнее время серьезно укрепил свои позиции. Так что пассаж про Асада — это, судя по всему, такой непрозрачный намек на то, что, как раньше, уже не будет. Впрочем, кроме грозных заявлений, ничего более серьезного не происходит. По крайней мере, пока.

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Дмитрий Дризе