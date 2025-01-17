Китай на инаугурации Трампа представит заместитель Си Цзиньпина Хань Чжэн

Китай на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет представлять заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР. О том, что на мероприятие приедет высокопоставленный спецпредставитель Си Цзиньпина, писала британская Financial Times. Газета отмечала, что уровень представительства Китая будет иметь большое значение для Вашингтона, учитывая отклоненное ранее приглашение господина Трампа лично Си Цзиньпину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя КНР Хань Чжэн

Фото: Florence Lo / Pool / File Photo / Reuters Заместитель председателя КНР Хань Чжэн

Фото: Florence Lo / Pool / File Photo / Reuters

В заявлении китайского МИДа подчеркнуто, что Пекин стремится развивать отношения с Вашингтоном на основе взаимоуважения и сотрудничества. Китай также подтвердил готовность укреплять связи с новой администрацией и работать над снятием разногласий.

В начале декабря CNN сообщил, что Дональд Трамп продолжает приглашать иностранных лидеров на свою инаугурацию. Приглашены президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Аргентины Хавьер Милей. Приглашения также получили бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, лидер британской партии Reform Найджел Фарадж, глава правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен.

Подробнее о том, как пройдет инаугурация нового главы Белого дома,— в материале «Ъ» «Праздник к ним приходит».