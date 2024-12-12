CBS: Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая намечена на 20 января 2025 года. Информацию об этом распространил CBS News. Официально итоги голосования на выборах президента США будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп (9 ноября 2017 года)

Фото: Damir Sagolj/File Photo, Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп (9 ноября 2017 года)

Фото: Damir Sagolj/File Photo, Reuters

Источники телеканала рассказали, что переходная команда избранного главы государства планирует пригласить на церемонию приведения господина Трампа к присяге и других зарубежных гостей. В частности, в мероприятии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 10 декабря он встретился с республиканцем, а также с будущим советником господина Трампа по нацбезопасности Майком Уолцем и бизнесменом Илоном Маском в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

На прошлой неделе господин Трамп совершил первый после победы на выборах зарубежный визит, посетив церемонию открытия реконструированного собора Нотр-Дам в Париже. Политик похвалил президента Франции Эмманюэля Макрона за темпы и качество реставрации, а также провел короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон записался в миротворцы».