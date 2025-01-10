FT: на инаугурацию Дональда Трампа приедет высокопоставленный чиновник из Китая

Китайское руководство намерено направить высокопоставленного представителя на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом написала британская газета Financial Times (FT). По ее информации, представитель Пекина также может провести переговоры с новым главой Белого дома. До этого на инаугурациях американских президентов Китай был представлен на уровне послов. В КНР эти данные пока не прокомментировали.

«Китайская сторона должна направить представителя должного уровня, чтобы отношения (с новой администрацией Белого дома.— "Ъ") начались в правильном ключе»,— сказал один из собеседников FT. Среди возможных кандидатов называют вице-председателя КНР Хань Чжэна или министра иностранных дел Ван И.

Другой знакомый с ситуацией источник заявил, что американская сторона хотела бы видеть члена Постоянного комитета Политбюро и главу секретариата ЦК КПК Цай Ци, считая его более влиятельной фигурой. FT отметила, что уровень представительства Китая будет иметь большое значение для Вашингтона, учитывая отклоненное ранее приглашение господина Трампа лично Си Цзиньпину.

В начале декабря CNN сообщил, что Дональд Трамп продолжает приглашать иностранных лидеров на свою инаугурацию. Приглашены президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей.

Подробнее — в материале «Ъ».