Жизнь налаживается

В 2024 году Русфонд помог 2980 детям на сумму 1 785 341 598 руб. На сайте rusfond.ru два-три раза в месяц выходит рубрика «Жизнь. Продолжение следует». Наши авторы рассказывают, как живут подопечные Русфонда после оказанной вами помощи, как операции, лечение, средства реабилитации меняют их судьбы. Чьи-то кардинально, чьи-то чуть меньше, но все это — перемены к лучшему. Мы могли бы рассказать почти три тысячи историй успеха, и сдерживает нас лишь объем газетной статьи.

Дарина Набиуллина из Башкортостана и Адиля Шайхутдинова из Татарстана родились со схожей аномалией. У девочек не было слуховых проходов и ушных раковин с правой стороны. У обеих мамы начали искать деньги на операции самостоятельно, а потом обратились в Русфонд. И Дарину, и Адилю прооперировал доктор Джозеф Роберсон из Калифорнийского института заболеваний уха (Портола-Вэлли, Калифорния, США), самый известный в мире специалист по такой патологии. Теперь девочки слышат все.

Дания и Дани Ариф родились в Ливии глубоко недоношенными. У двойняшек были проблемы с глазами, ливийские врачи помочь не могли. Тогда их мама Наталья начала искать помощь на родине. Оказалось, у малышей отслоение сетчатки, ретинопатия 5-й степени. В феврале 2018 года в Детском городском клиническом центре высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге Дание и Дани сделали несколько операций. Оплатить их помог Русфонд. Сейчас двойняшки ходят в детский сад. Дания учится читать по Брайлю, поступила в музыкальную школу, осваивает фортепиано.

У Геры Балашова из Самарской области пять лет назад нашли пилоидную астроцитому — опухоль мозга. Русфонд оплатил для мальчика курс протонной терапии в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург). Гера вышел в ремиссию, занимается стрельбой из лука, хочет стать мастером спорта.

15-летняя Милена Прошенкова из Краснодара из-за опухоли головного мозга семь лет назад начала терять зрение. После операций жизнь девочки вне опасности, но видит Милена только одним глазом и нечетко. Русфонд приобрел для нее портативный видеоувеличитель. Благодаря этому прибору Милена может ходить в спецшколу для детей с ослабленным зрением.

А вот Вова Кыштымов из Свердловской области учится в обычной школе. В 2012 году, когда ему было четыре года, он случайно выпал из окна второго этажа. Хирурги установили мальчику на место поврежденного участка черепа имплант из биоматериала. Деньги на покупку импланта собрали читатели Русфонда. Сейчас Вове 16 лет, он вымахал до 184 см, оканчивает девятый класс, собирается поступать в колледж на веб-программирование.

Благодаря Русфонду и усилиям родителей учится в школе и Ксюша Паскевич из Керчи. В три года она перенесла тяжелое аутоиммунное заболевание. Ксюшу частично парализовало, больше пяти лет родители возили дочь на реабилитацию и лечение, дважды семье помогали читатели Русфонда. Прошлой осенью девочка пошла в первый класс, как и мечтала.

Пошла в школу и Алиса Мазуркова из Воронежской области. У девочки был стеноз позвоночного канала на уровне шейного отдела позвоночника. Русфонд собрал деньги на стабилизирующую металлоконструкцию. Если бы не операция, руки и ноги перестали бы слушаться Алису, а теперь девочка даже танцует.

Готовится к школе и пятилетний Алеша Москвитин из деревни Шульгина Иркутской области. У мальчика спинальная мышечная атрофия, мама через суд добилась для него уколов спинразы. В 2021 году Русфонд купил Алеше необходимый для реабилитации вибротренажер. Благодаря регулярным занятиям мальчик окреп, посещает садик. Уже сейчас он хорошо считает и читает по слогам.

Алена Богатых, редактор региональных проектов Русфонда