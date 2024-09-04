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Коммерсантъ FM
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ОСАГО обустраивают в седле

ЦБ предложил расширить возможности ценообразования «автогражданки»

Центробанк разрешит страховщикам повысить тарифы ОСАГО для мотоциклистов. Впервые в расчете стоимости полисов для байкеров будут учитываться мощность двигателя, возраст и стаж водителя. Владельцы двухколесной техники платят за ОСАГО в среднем втрое меньше автомобилистов, поясняет регулятор свое решение, при этом причиняемый ими ущерб в ДТП сегодня уже сопоставим с убытками от аварий с легковыми машинами. За два года он вырос на 32%.

Участница парада на московском мотофестивале (май 2023 года)

Участница парада на московском мотофестивале (май 2023 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Участница парада на московском мотофестивале (май 2023 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается из базовой ставки (меняется в пределах ценового коридора) и ряда понижающих или повышающих коэффициентов. ЦБ, как регулятор рынка, подготовил проект указания (.pdf), расширяющего коридор базовых тарифов для мотоциклистов на 20% в обе стороны: с 324–2536 руб. до 259–3043 руб. «Анализ статистических данных по полисам для мотоциклов выявил необходимость пересмотра порядка тарификации»,— пояснили в ЦБ.

Владельцы мотоциклов платят за ОСАГО меньше других страхователей, но ущерб, причиненный пострадавшим по их вине, сегодня сопоставим с убытками от легковых машин, пояснили в ЦБ. За два года он вырос на 32%.

По данным регулятора, размер средней выплаты по страховому случаю с участием мототранспорта в 2023 году составил 93,5 тыс. руб. (+12,5% к 2022 году). Средняя выплата за вред, причиненный имуществу, была равна 86,3 тыс. руб., а за вред, причиненный жизни и здоровью,— 258,8 тыс. руб. Средняя стоимость полиса ОСАГО для мотоциклов в 2023 году составила 2,2 тыс. руб.— в 3,3 раза ниже средней цены для автовладельцев.

По данным ГИБДД, в январе—июле 2024 года произошло 3 тыс. ДТП по вине мотоциклистов (+22% год к году) с 350 погибшими (+21,5%) и 3,2 тыс. раненых (+23%). По данным агентства «Автостат», в России зарегистрировано 2,18 млн мотоциклов.

В рамках пересмотра подходов Центробанк впервые вводит для байкеров специальные коэффициенты, принимающие в расчет мощность двигателя.

Сейчас действует общий с автомобилистами коэффициент: 0,6 — при мощности двигателя до 50 л. с. (включительно), 1 — 50–70 л. с.; 1,1 — 70–100 л. с.; 1,2 — 100–120 л. с.; 1,4 — 120–150 л. с.; 1,6 — свыше 150 л. с. Теперь для владельцев мототранспорта градация будет такой: до 50 л. с.— 1, 50–60 л. с.— 1,11, 60–70 л. с.— 1,22, 70–80 л. с.— 1,36, 80–90 л. с.— 1,5, свыше 90 л. с.— 1,66.

Регулятор предлагает ввести и специальную систему коэффициентов стаж-возраст для мотоциклистов.

Так, для 22–24-летнего владельца мототехники со стажем вождения до одного года показатель составит 2,23 (против 1,88 у автомобилиста), для 30–34-летнего со стажем три-четыре года —1,33 (против 1,05). А вот для байкеров старше 59 лет ОСАГО, наоборот, может стать дешевле — для них ЦБ установит коридор коэффициентов от 1,15 до 0,76 (в зависимости от стажа). Для автомобилистов все останется по-прежнему: 1,43–0,83.

Подорожает ОСАГО для автомобилистов, оформляющих страховку «мультидрайв» (без ограничения числа водителей, допущенных к управлению): соответствующий коэффициент вырастет с 2,32 до 3,16. На такие договоры сегодня приходится менее 2% от общего числа полисов. «Сейчас их зачастую оформляют автовладельцы, для которых цена несущественно отличается от стоимости стандартного договора из-за высоких индивидуальных рисков (например, аварийность в предыдущие периоды)»,— пояснили в ЦБ.

Актуализируются и территориальные коэффициенты: для 21 территории, субъекта и города их снизят (например, в Казани — с 1,8 до 1,7, в Барнауле — с 1,56 до 1,48, в Нижнем Новгороде — с 1,64 до 1,56), для 18 — повысят (например, в Дербенте и Махачкале — с 0,9 до 0,96).

Ценовой коридор «автогражданки» расширяется на 11,5% для троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, и на 20% — для тяжелых грузовиков массой более 16 т.

«Это позволит продолжить курс на либерализацию и справедливые тарифы для аккуратных водителей»,— поддержали действия ЦБ в Российском союзе автостраховщиков (РСА), напомнив, что это уже не первое расширение коридора за последние годы. С 9 января 2022 года, напомним, он был расширен на 10% для владельцев легковых авто. «Практика показывает, что проводимая реформа по индивидуализации тарифов в среднем не повысила цены на ОСАГО,— утверждают в РСА.— Тарифный коридор не менялся более двух лет, его расширение позволит точечно скорректировать проблемные зоны».

В сегменте ОСАГО дорожает урегулирование

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, однако, уверен, что расширение коридора приведет к подорожанию ОСАГО. «Думаю, что проект — лишь одно из точечных решений, которые приведут в итоге к общему росту цен на ОСАГО в текущем году,— считает он.— А значит, резко подорожавшую страховку будут покупать еще реже. Люди просто будут отказываться от покупки полиса, не понимая, с чего вдруг она такая дорогая, при этом ущерб и ремонт за счет выплат толком не покрывает».

Иван Буранов

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