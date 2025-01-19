Даг Бергам

Дага Бёргама (Doug Burgum) 47-й президент США выдвинул на должность министра внутренних дел. Назначенец также получит неофициальный титул «энергетического царя» и возглавит новую структуру — Национальный совет по вопросам энергетики, став в этом качестве членом Совета нацбезопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

В профильный совет войдут агентства и департаменты, занимающиеся производством, регулированием и транспортировкой всех видов энергии. В задачах органа — сокращение бюрократической волокиты и поддержка инноваций и частных инвестиций. «Энергетическое господство США позволит нам снизить инфляцию, выиграть гонку в области искусственного интеллекта у Китая (и других), а также укрепить американскую дипломатическую мощь для завершения войн по всему миру»,— утверждает новый глава Белого дома.

Господин Бергам пытался баллотироваться в президенты, но снялся еще до праймериз и присоединился в качестве советника к Дональду Трампу. Входил в шорт-лист вице-президентов. Избранный глава показал в его штате четвертый по стране результат — более 2/3 голосов. Губернатор-республиканец всячески поддерживает идею о резком увеличении нефтедобычи, что, вероятно, и сыграло ключевую роль в его номинации на пост министра внутренних дел. Ходил в поддержку господина Трампа на заседания суда по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс, в чем президент был признан виновным без вынесения наказания.

Дуглас Бергам родился в 1956 году в фермерской семье в городке Артур (Северная Дакота) с населением три сотни человек. Подрабатывал на первом курсе трубочистом. Степень бакалавра получил в госуниверситете родного штата, MBA — в Высшей школе бизнеса Стэнфорда. После выпуска три года провел в McKinsey.

Чтобы вложиться в разработчика ПО для бухучета в малом и среднем бизнесе Great Plains Software, заложил унаследованную землю. Одной из идей, позволивших выделиться среди конкурентов, стала выделенная линия поддержки за допплату. Довел компанию до IPO, а свою долю — до 10%. В 2001-м Great Plains более чем за $1,1 млрд выкупила Microsoft, с гендиректором которой Стивом Балмером был знаком по учебе. Следом руководил региональным девелопером и венчурным фондом. Заходил с посевными инвестициями на пост председателя совета директоров Atlassian, создателя ИТ-систем управления проектами.

В политику господин Бергам пришел в 2016 году. Уверенно избрался губернатором Северной Дакоты на идее «переосмысления» правительства и развороте от сокращения доходной части бюджета. В 2020-м легко переизбрался на второй срок. Со своим бизнес-подходом к госуправлению добился снижения подоходного налога, смягчения регулирования в животноводстве и стимулирования нефтедобычи.

«Америка обладает огромными запасами "жидкого золота" и других ценных минералов и ресурсов прямо под нашими ногами»,— напоминал Дональд Трамп, неоднократно призывая «бурить и еще раз бурить».

Глава МВД контролирует использование около 202,3 млн га федеральных и племенных земель, составляющих пятую часть площади США. Вероятнее всего, он даст зеленый свет на увеличение добычи нефти, газа и других полезных ископаемых на этих землях, а также в федеральных водах. От господина Бергама ждут отмены пятилетнего плана уходящей администрации Джо Байдена по бурению на шельфе, в рамках которого в Америке было запланировано исторически низкое количество аукционов на проведение работ.

Даг Бергам не отрицает антропогенных причин изменения климата, что расходится с позицией Дональда Трампа. Ставил перед своим штатом цель углеродной нейтральности к 2030 году за счет технологий улавливания углерода. Критиковал субсидирование электромобилей. Среди прочего предполагается, что его будут подталкивать к тому, чтобы прекратить сдачу побережий в аренду под ветряки.

В отличие от многих в окружении Дональда Трампа, считается консерватором не радикального, а традиционного толка. Трое детей. Его вторая жена Кэтрин на опыте преодоления 20-летней алкогольной зависимости продвигала программы реабилитации.