Приговорен к безусловному освобождению

Избранный президент США Дональд Трамп был признан виновным по делу о фальсификации деловых документов, связанном с попыткой повлиять на президентские выборы 2016 года, а именно в связи с сокрытием выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс. Несмотря на то что фактического наказания удалось избежать, господин Трамп считает вердикт несправедливым и намерен его обжаловать. Если ему не удастся изменить приговор, то он войдет в историю США как единственный глава государства, осужденный за уголовное преступление. С подробностями — корреспондент «Ъ» в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп присутствовал на вынесении ему приговора онлайн со своим адвокатом Тоддом Бланшем

Фото: Angela Weiss / Pool Photo / AP Дональд Трамп присутствовал на вынесении ему приговора онлайн со своим адвокатом Тоддом Бланшем

Фото: Angela Weiss / Pool Photo / AP

После нескольких месяцев проволочек в пятницу в Нью-Йорке завершилось уголовное разбирательство в отношении избранного президента Дональда Трампа. Бывший и будущий глава государства хоть и избежал тюрьмы, но стал первым в истории страны президентом, осужденным за уголовное преступление.

До этого лишь один раз в американской истории президент подвергался судебному преследованию за правонарушение, предполагающее штраф или тюрьму. В 1872 году 18-й президент США Улисс Грант сразу после Гражданской войны был задержан за превышение скорости конным экипажем в Вашингтоне. Он полностью признал свою вину и выразил уважение полицейскому. Но в тот раз речь шла о незначительном правонарушении, которое не повлекло обвинительного приговора.

Неоднозначность же ситуации вокруг Дональда Трампа была связана с тем, что обвинение ему было озвучено за десять дней до его второй инаугурации, то есть он предстал перед судом обычным гражданином, который, однако, чуть более чем через неделю станет главой государства.

«Никогда прежде этот суд не сталкивался с таким уникальным и примечательным набором обстоятельств. Это было действительно экстраординарное дело»,— признался судья Хуан Мерчан при вынесении приговора.

С одной стороны, в данный момент «Дональд Трамп — обычный гражданин», рассуждал судья, и поэтому не может быть освобожден от обвинительного приговора, а с другой — он вскоре возглавит самый высокий офис в стране, и эта должность защищает обвиняемого от тяжести приговора.

«В связи с этим суд постановил, что единственным законным выходом, который позволяет вынести обвинительный приговор без посягательства на высшую должность в стране, является безусловное освобождение»,— подытожил судья и пожелал господину Трампу «Божьей помощи» при вступлении «во второй (президентский.— “Ъ”) срок».

Многие специалисты в области юриспруденции называли дело, по которому проходил господин Трамп в Нью-Йорке, самым «слабым» из тех, что были возбуждены против 45-го президента. Однако только его удалось довести до конца. Остальные разбирательства завершились ничем или находятся в подвешенном состоянии.

В декабре 2024 года специальный прокурор Джек Смит прекратил два уголовных дела против Дональда Трампа (о неподобающем хранении секретных документов и о попытках отменить результаты выборов 2020 года).

Решение более не преследовать избранного президента соответствует давней политике Министерства юстиции, которая запрещает продолжать дела против действующего главы государства, однако разбирательства могут быть возобновлены после окончания президентского срока.

В субботу стало известно, что спецпрокурор Смит ушел в отставку после представления своего финального отчета об упомянутых делах против Трампа. Теперь Минюст и команда избранного президента спорят, можно ли делать этот отчет достоянием общественности.

Ожидалось, что Министерство юстиции опубликует документ в последние дни президентства Байдена, но окружной судья во Флориде удовлетворил ходатайство защиты Дональда Трампа, требующей хотя бы временно приостановить публикацию.

Еще одно дело о вмешательстве в выборы в штате Джорджия остается в подвешенном состоянии. В прошлом месяце коллегия апелляционного суда штата пришла к выводу, что окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис должна быть дисквалифицирована. Если это решение останется в силе, то дело по крайней мере будет приостановлено, а возможно, и навсегда закрыто.

Таким образом, только весьма спорное разбирательство по выплатам через адвоката Майкла Коэна $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание о ее якобы имевшей место связи с Дональдом Трампом в 2006 году оказалось самым устойчивым из всех перечисленных.

Придание огласке этой связи могло бы спровоцировать скандал в последние дни первой президентской кампании Дональда Трампа 2016 года, объяснял в суде господин Коэн, который был осужден на три года тюремного заключения за финансовые махинации еще в 2018-м. В суде он уверял, что на эту дорогу он вступил из-за Дональда Трампа, но тогда сам избранный президент избежал наказания. Однако избранный в ноябре 2021 года окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг всерьез взялся за расследование в отношении Дональда Трампа и вдохнул в него новую жизнь.

По итогам этого расследования суд присяжных весной прошлого года признал Дональда Трампа виновным по 34 пунктам в части фальсификации деловых записей. По закону это могло бы считаться проступком, но весомости делу придавало то, что команда Дональда Трампа с помощью подлога пыталась повлиять на исход выборов, утверждали прокуроры. Если бы Дональд Трамп не был бы избранным президентом, ему бы мог грозить реальный срок, но этого не произошло.

Адвокаты господина Трампа только в этом месяце подали несколько ходатайств в суд штата Нью-Йорк о прекращении разбирательства. Юристы мотивировали свою просьбу тем, что заседание может помешать господину Трампу в процессе передачи власти. Но все прошения были отклонены. Тогда адвокаты обратились с просьбой об отсрочке в Верховный суд США. Однако в четверг высшая судебная инстанция тоже отклонила эту просьбу, что для многих стало неожиданностью: своим решением консервативный суд продемонстрировал удивительную независимость.

В итоге господину Трампу ничего не оставалось делать, как смириться и, пусть и в виртуальном формате, появиться в суде, чтобы заслушать приговор. В это время он находился в Мар-а-Лаго, получившей звание «зимней столицы» страны.

Дональд Трамп «появился» в суде вместе со своим адвокатом Тоддом Бланшем, которого он уже назначил заместителем генерального прокурора. Они сидели рядом, а за ними виднелись два американских флага.

Господину Трампу предоставили возможность выступить. Он назвал судебный процесс «ужасным опытом» и «огромным откатом назад для (правосудия.— “Ъ”) Нью-Йорка».

«Это была политическая охота на ведьм,— констатировал избранный президент.— Это было сделано, чтобы навредить моей репутации, чтобы я проиграл выборы, и, очевидно, это не сработало. Дело в том, что я абсолютно невиновен. Я ничего плохого не сделал».

Перед вынесением приговора прокурор Джошуа Стейнгласс заявил, что поведение Дональда Трампа можно квалифицировать как нападки на судебную систему и прокуроров, его действия «представляют собой прямую атаку на верховенство закона как таковое».

«Вместо того чтобы выразить какое-либо раскаяние в своем преступном поведении, обвиняемый намеренно сеял презрение к нашим судебным институтам и верховенству закона, и он сделал это, чтобы служить своим собственным целям и побудить других отвергнуть вердикт присяжных, который он считает таким отвратительным»,— утверждал прокурор. По его словам, «обвиняемый нанес непоправимый ущерб общественному восприятию системы уголовного правосудия и поставил под угрозу жизнь сотрудников суда».

Адвокат избранного президента заявил, что он категорически не согласен с оценкой прокурора. Он настаивал, что не только Дональд Трамп и многие эксперты считают, что дело вовсе не следовало возбуждать,— такого же мнения придерживается и большинство американского народа — те, кто проголосовал за республиканца в ноябре.