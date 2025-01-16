Стали известны детали судебного разбирательства между КИО и сыном Дмитрия Нагиева

Сестрорецкий районный суд зарегистрировал иск комитета имущественных отношений (КИО) в лице СПб ГКУ «Имущество СПб» к Кириллу Нагиеву, сыну знаменитого шоумена и актера. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Дело было зарегистрировано еще в конце октября, однако первое предварительное заседание по нему состоится только 13 февраля 2025 года. Сумма спора составляет 92,6 тыс. рублей. Дело в том, что между КИО и Нагиевым-младшим было заключено соглашение о присоединении к договору аренды земельного участка.

По состоянию на 30 мая 2024 года Кирилл Нагиев задолжал ведомству 84,4 тыс. рублей. За просрочку перечисления арендной платы была начислена пеня, сумма которой составила 8,2 тыс. рублей. Отметим, что 35-летний Нагиев уже принес оплату в суд.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец выплатил 1,3 млн рублей алиментов на фоне угрозы потерять спорткар.

Андрей Маркелов