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Смольный подал в суд на сына Дмитрия Нагиева

Комитет имущественных отношений и СПб ГКУ «Имущество СПб» подали в суд на Кирилла Нагиева, сына знаменитого артиста. Соответствующая информация появилась в картотеке судов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спор связан с имущественными правами, иск основан на договоре аренды имущества. Дело зарегистрировали еще в конце октября, однако первое предварительное заседание запланировано на 13 февраля 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что приставы Петербурга за 2024 год взыскали 2,3 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ.

Андрей Маркелов

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