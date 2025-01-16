Смольный подал в суд на сына Дмитрия Нагиева

Комитет имущественных отношений и СПб ГКУ «Имущество СПб» подали в суд на Кирилла Нагиева, сына знаменитого артиста. Соответствующая информация появилась в картотеке судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спор связан с имущественными правами, иск основан на договоре аренды имущества. Дело зарегистрировали еще в конце октября, однако первое предварительное заседание запланировано на 13 февраля 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что приставы Петербурга за 2024 год взыскали 2,3 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ.

Андрей Маркелов