Петербуржец выплатил 1,3 млн рублей алиментов на фоне угрозы потерять спорткар

Из-за риска потерять спортивный автомобиль житель Санкт-Петербурга выплатил 1,3 млн рублей задолженности по алиментам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

В отношении местного жителя в возрасте 44 лет возбудили сводное исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности на троих несовершеннолетних детей. Суд постановил, что отец должен каждый месяц выплачивать бывшей жене 48 тыс. рублей. Однако петербуржец не исполнял обязательства.

Чтобы добиться выплат, судебный пристав применил комплекс мер принудительного воздействия, включая ограничение спецправа. Отца также привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей).

После того как приставы арестовали Lexus IS 250, петербуржец погасил долг. Между тем исполнительное производство остается на контроле у сотрудников службы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что приставы взыскали с водителя более 250 тысяч рублей за наезд на петербуржца.

Татьяна Титаева